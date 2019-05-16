Франция меняет позицию по Крыму и предлагает второй референдум

16.05.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Россия якобы нарушила международные нормы, включив Крым в свой состав, но обратной дороги нет.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе.

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«Мы были разочарованы позицией России по Украине, поскольку, на наш взгляд, тогда имели место нарушения международных норм. Но даже несмотря на это, я всегда был сторонником того, чтобы продолжать говорить и торговать с РФ. На уровне сената я уже говорил, что не поддерживаю санкции, и мы приняли соответствующие резолюции на этот счет. Вместе с тем мне бы также хотелось, чтобы Россия делала шаги в сторону урегулирования кризиса на Украине. Все прекрасно понимают, что в ситуации с Крымом обратной дороги нет. Однако это не значит, что мы одобряем такое положение вещей», – сказал Бизе.

Также он рассказал о своих беседах на тему Крыма с послом РФ в Париже Александром Орловым, который занимал эту должность с 2008 по 2017 год.

«Я говорил несколько раз вашему послу во Франции, что в Крыму необходимо провести повторное голосование, которое бы полностью соответствовало демократическим нормам и показало тот же результат, что и в первый раз», – сообщил глава комитета сената Франции по европейским делам .

По его словам, на предложение о втором референдуме в Крыму российский посол ответил, что процедура голосования была проведена демократически.

«В итоге у нас получился диалог глухих. У меня очень близкие отношения с Александром Орловым, он большой друг Франции. Но у нас совершенно разный взгляд на происходящее», – резюмировал Бизе.