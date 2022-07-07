Крым готовит неприятный сюрприз румынским фашистам

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Вслед за судебным процессом о военных преступлениях немецко-фашистских оккупантов в Крыму пройдет суд над румынскими захватчиками.

Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя решение Верховного суда республики о геноциде мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казалось бы, мы все это и так знаем. Но, как выясняется, если обо всем этом не напоминать, одни заявляют, что «избавились от исторической вины» за содеянное их дедами, а другие — впадают в историческое забвение, устраивая культ мерзавцев и палачей, – подчеркнул Константинов. – На очереди — процесс, который вынесет вердикт по поводу румынских оккупантов. Пусть в Бухаресте не думают, что мы о них забыли».

Глава парламента напомнил, что до судебного процесса не было юридического определения деятельности оккупационного режима на территории Крыма в 1941-1944 годах. Отныне этому придан статус «геноцид крымчан», за насмешки над которым установлена ответственность по закону.

«Но главное — это наша память. Мы не имеем права забыть о жертвах нацистского режима, наших согражданах, погибших в его людоедской мясорубке. Пока мы помним о них — они живы в нашей памяти. Пока мы не забыли об их участи и о том, кто были их палачи, — нацизм не пройдет», – заключил Константинов.

Напомним, сегодня Верховный суд Крыма вынес решение об установлении факта геноцида мирного населения полуострова в годы фашистской оккупации в период Великой Отечественной войны.

Документально подтверждены и доказаны факты уничтожения не менее 219 тысяч мирного населения и военнопленных. Судебный процесс в Крыму стал пятым в российской истории после заседаний в Псковской, Новгородской, Ростовской и Орловской областях.