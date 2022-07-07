Юридически установлен факт геноцида крымчан

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Верховный суд Крыма вынес решение об установлении факта геноцида мирного населения полуострова в годы фашистской оккупации в период Великой Отечественной войны.

Судебный процесс в Крыму стал пятым в российской истории после заседаний в Псковской, Новгородской, Ростовской и Орловской областях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Верховный суд РК удовлетворил заявление прокурора Крыма по юридическому признанию установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков против тысяч мирного населения и военнопленных военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены в Уставе Международного военного трибунала, а также геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР на территории Республики Крым.

Документально подтверждены и доказаны факты уничтожения не менее 219 тысяч мирного населения и военнопленных.

Судебный процесс по делу о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове начался накануне 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Расследование вел Следственный комитет РФ вел по статье 357 УК РФ «Геноцид».

К участию привлечены крымские историки и краеведы, которые сообщили о фактах массового уничтожения советских граждан в концлагере «Красный», целенаправленного уничтожения советских военнопленных, убийства пациентов психиатрических больниц, массовых казней, в том числе и детей, уничтожения или разграбления крымских деревень.

В суде выступали свидетели по делу, самому старшему исполнилось 90 лет. Судом исследованы документы, включая отдельные материалы уголовного дела, возбужденного по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками. Итогом всестороннего выяснения обстоятельств дела, стало решение, признающее геноцидом уничтожение фашистами мирных жителей Крыма.