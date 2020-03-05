Крым и Донбасс взяли курс на Россию ещё в 2001 – секретарь СНБО Украины

05.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

С 2007 года стало очевидно, что у России будет желание забрать Крым и занять территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы родом с Луганщины и хорошо знаете ментальность людей. Почему такая ситуация возникла? Почему люди не стали сопротивляться?» – спросили чиновника.

«Такая ситуация началась еще с 2001 года, когда к власти в России пришел Путин. – заявил Данилов. – У них был план, они четко понимали, чем это закончится. И в 2007 году я говорил, что они будут иметь желание забрать наш Крым, занять территории Донецкой и Луганской областей, потому что для человека с аналитическим складом ума это уже тогда лежало на поверхности. Они занимались этими территориями и проникали в органы власти. Было очень много внутренних агентов».

«Но сейчас мы пробудились, объединились, поняли, что для нас Украина, и как она нам дорога», – разговорился секретарь СНБО с «аналитическим складом ума».