Крым и Донбасс заключили соглашение о полноценном торговом сотрудничестве

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В Донецке прошла рабочая встреча «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса в связи с принятием Указа президента Российской Федерации от 15.11.2021 № 657».

В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, члены Правительств и депутаты ЛДНР, а также представители, чиновники бизнесмены Российской Федерации и Южной Осетии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Открывая встречу, Денис Пушилин отметил, что в рамках программы рабочей встречи гости смогут ознакомиться с экономическими возможностями ДНР. Он подчеркнул, что даже несмотря на восьмой год войны, финансовой и экономической блокады, Донбасс остаётся промышленным регионом.

«Макроэкономические показатели свидетельствуют о росте экономики. Для примера: объем реализованной продукции в реальном секторе вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом. Также второй год у нас увеличивается объем поступлений в бюджет… Нам удалось изменить структуру производства и экспорта, диверсифицировать рынки сбыта, где основным для нас является Российская Федерация», – сказал он.

Руководитель государства добавил, что в России востребована продукция отечественного машиностроения, горно-шахтного оборудования, производства труб и стальных канатов, цемента и других товаров, которыми может обеспечить Донбасс.

«Важно развивать обмен информацией об имеющихся возможностях торгово-инвестиционного сотрудничества, обеспечить доступность данной информации для бизнес-сообщества», – добавил Пушилин.

Он предложил развивать обмен информацией на площадке Интеграционного комитета «Россия – Донбасс».

В свою очередь, координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко заявил о необходимости повысить пропускную способность пограничных таможенных пунктов, и вообще сделать Донбасс логистически более доступным для России.

После этого выступили различные представители России, ЛНР, ДНР и Южной Осетии.

Итогом рабочей встречи стало подписание соглашений между руководителями промышленных предприятий. Так, например, было подписано соглашение о полноценном торговом сотрудничестве между Донбассом и Крымом. Молодые республики будут поставлять полуострову продукцию металлургии и зерно.

«В Крыму идёт большое количество строек, и, в первую очередь, это будет (поставляться из ЛДНР – прим.) металлургия. Также сегодня будет заключено соглашение о поставках зерна на крымские хлебокомбинаты для производства хлеба. Также ежемесячно будет поставляться две тысячи тонн пшеницы», – рассказал член совета ИК «Россия – Донбасс» Ярослав Тибекин.

Кроме того, Центр экономического взаимодействия Республик заключил соглашения с ООО «Карелприродресурс», Ассоциацией работодателей и предпринимателей Луганской Народной Республики, ТК «Железные дороги Донбасса».

После встречи гости республики смогли посетить предприятия машиностроительной и металлургической отраслей, агропромышленного комплекса.