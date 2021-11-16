Что будет вслед за указом Путина по ЛДНР, – прогноз российского ТВ

Новости Украины

Подписанный накануне президентом РФ Владимиром Путиным указ о снятии ограничений для товаров из ЛДНР подразумевает следующий шаг Москвы – обеспечение защиты от обстрелов предприятий Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально [указ] даёт то, что предприятия ЛНР и ДНР не будут для российского рынка иностранцами, то есть они могут на равных участвовать в государственных тендерах, участвовать в крупных национальных проектах. То есть когда, там, Алчевский меткомбинат, Донецкий металлургический комбинат и тому подобное – они все могут участвовать в крупных стройках, которые, слава Богу, есть в России, они могут быть серьёзными субъектами, игроками на этом рынке, не будет двойного налогообложения», – объяснял советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

«Чтобы не боялись контрпартнёры, это значит – ВПК может поработать?» – предположил Соловьёв.

«Вполне. Донбасс – это очень большое сосредоточение крупных технологических серьёзных предприятий, которые смогли выжить за это время», – подтвердил дипломат.

«Единственное, тогда надо обеспечить защиту интересов тех компаний, которые будут работать внутри российской экономики, чтобы они не пострадали от обстрелов. Я думаю, тогда нужно будет делать следующий шаг», – спрогнозировал телеведущий.

Напомним, ранее в Киеве допуск товаров ЛДНР в Россию посчитали серьёзной угрозой Украине.