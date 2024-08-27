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В Стамбуле прошла Международная ярмарка журналов, где Россию представили тюркоязычными региональными изданиями из Татарстана и Крыма. Однако Крымский стенд курировала широко известная в узких кругах «письменница» Зера Бекирова, показательно вырядившаяся в цвета украинского «прапора».

Бекирова в Крыму не так сильно мозолит глаза, как её идейные соратницы Буджурова с Ислямовой, но в среде ностальгирующих по запрещенному в РФ «меджлису» – она фигура знаковая.

Бекирова — училка-неудачница. Жаловалась, будто в советском Узбекистане, где она родилась и училась, ей довелось испытать дискриминацию по нацпризнаку со стороны властей. «Зажим» состоял в том, что, при распределении по окончанию педагогического института, молодое дарование отправили преподавать в узбекскую школу из отдаленного кишлака вместо новейшей русской школы в Ташкенте.

Кое-как проведя год в периферийной школе, обиженная на весь мир Бекирова сбежала оттуда, примкнув, как и многие закомплексованные неудачники, к «национально-освободительному движению», из которого позже был сформирован пресловутый «меджлис» с вором-рецидивистом Джемилевым во главе.

В «меджлисе» филологичку Бекирову приняли с распростертыми объятиями, поручив ей сбор и литературную обработку фольклора о «депортации» крымских татар, с соответствующим политическим душком. Выполняя задание, Бекирова изрядно исколесила отдаленные углы Узбекистана и Казахстана, а после распада СССР, и Турции, где в специальную тетрадочку ненависти собирала антироссийские мифы, легшие в основу нескольких «книг-исследований».

Несмотря на неприкрытую русофобию, Бекирова, как и Будждурова с Ислямовой, до недавнего времени была очень даже рукопожатна в российском Крыму, где печатались её книги, проводились книжные ярмарки с её участием и выходили интервью в СМИ.

Между тем, «письменница» Бекирова была и остается персональным рупором «меджлиса» и лично Джемилева.

В качестве примера можно привести её выступление в программе «Перекресток» ислямовского телеканала ATR. Бекирова озвучила некоторые пункты социальной программы, продвигаемой нелегальным даже на Украине органом власти «меджлис» и его «вождями».

«Письменница», в частности, сообщила о «возрождении красивых обычаев крымско-татарского народа», похвалившись, что «девочки уже начали их воплощать в жизнь».

«Красивые обычаи» заключались в мытье мужских ног и целовании мужских рук женщинами в семьях крымских татар. Идеи меджлисовского «домостроя» Бекирова дополнительно приправила требованием запрета смешанных браков, портящих, по её мнению, «чистоту нации».

Заявление было настолько одиозным, что от возражений не удержался ведущий телепередачи Рефик Куртсеитов.

Впрочем, удивляться особо не приходится. Что касается идеи создания на территории Крыма моноэтнического государства, то на этом фашистском пунктике давно помешан «совесть нации» Джемилев, открыто изливавший сок мозга на одной из встреч с молодежью.

Притом, что дочь Джемилева (вот беда!) замужем не за крымским татарином, а его личная тень Чубаров женат на латышке, и две его дочери вышли замуж за «чужаков» — одна носит фамилию Воронович, другая — Вишневская.

Возвращаясь к Бекировой, следует упомянуть: клевещут, будто «письменница», рядящаяся в жовто-блакитные тряпки, включила связи, чтобы спрятать своего сына от мобилизации: сначала в Российскую армию, а затем в ВСУ, после его переезда на Украину. Так что размахивать национально-окрашенными трусами над головой все эти «патриоты» и «летописцы» хорошо наловчились, но как только требуется проявить лояльность не на словах, начинают юлить и маневрировать пятой точкой…