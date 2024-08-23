«Меджлисовский продакшн» в российском Крыму: Как это возможно?

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Не так давно в Крыму произошел крупный скандал. Бывшее руководство подрывного меджлисовского телеканала ATR в лице его экс-владелицы Эльзары Ислямовой (сестры экстремиста и одного из организаторов блокады Крыма Ленура Ислямова) и её зам Лилия Буджурова устроили бучу, которую сами же и спровоцировали.

Выставка крымско-татарской литературы, организованная их предприятием «Кара-Дениз продакшен», была демонстративно зачищена от российской и крымской государственной символики. Представленные книги напечатаны на украинском и крымско-татарском. Единственным местом, где присутствовали официальные символы РФ и Крыма, был стенд Госкомнаца, да и тот – завешен гроздью воздушных шариков.

Когда журналист канала «Крым-24» попытался разобраться в странной манере оформления выставки, съемочная группа была атакована бьющимися в истерике Ислямовой и Буждуровой. Меджлисовские кликуши обвинили журналистов в «отсутствии аккредитации» (это на открытой для всех выставке!), пытались лапать камеру и даже отняли у корреспондента смартфон. Завладевшая гаджетом Буджурова пыталась было стереть отснятое видео, но быстро остыла, когда журналист сообщил, что её действия противозаконны, после чего воспаленная литераторша натравила агрессивно настроенных «секьюрити».

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Понимая, что её собственное дерьмо попало в вентилятор, Буджурова прикрутила коптящий фитилек и, клевещут, долгое время бегала по кабинетам, поднимая старые связи и пытаясь погасить неприятный скандал. Насколько ей это удалось — покажет время, но за прошедшие месяцы гиперактивная дамочка старалась не привлекать к себе внимания.

Тем не менее, Буджурова относится к тому типу персон, о которых говорят: «Черного кобеля не отмоешь добела», поскольку за свою карьеру столько наговорила, наворотила и наломала такую кучу дров, которую не в силах разгрести аварийная команда ассенизаторов.

Просто напомним: Буджурова разжигала «дружбу народов» в эфире телеканала ATR, состояла в «меджлисе», в 2004 году, накануне «майдана», отчитывалась лично перед понаехавшим в Ялту рептилоидом Соросом в освоении средств и проведении «мероприятий», а в российском Крыму устраивала акции с подвохом (утверждая при этом, будто ни капельки не русофобка).

Для полного понимания, какие мотивы движут Буджуровой, достаточно найти её стихотворный манифест «Когда мы вернемся», полный неприкрытых угроз в адрес «понаехавших» в Крым «чужаков». Себя и своих единомышленников литераторка на тупом серьезе считает «потомками скифов и тавров», претендуя, понятное дело, на статус автохтона, что просто нелепо.

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«Кара-Дениз промоушен» продолжает деструктив, прикрываясь «культурными и детскими проектами». К примеру, в 2022 году сладкая парочка устроила онлайн-выставку снимков немецкого фотографа Листа из жизни крымских татар образца 1943 года. Экспозиция вызвала мощнейшее сюсюканье в соцсетях «как хорошо-то было, пили баварское» со стороны симпатизантов запрещенного меджлиса.

Уж не о Буджуровой и Ислямовой говорили бежавшие в Киев вожаки экстремистов, уверяя, что их оставшиеся на полуострове подельники не скрывают радости от атак ВСУ на Крымский мост?

А ведь до начала СВО тандем Ислямовой-Буджуровой регулярно посещал Киев, где в 2014 году бывшая владелица ATR предусмотрительно прикупила квартирку. Похоже, там же получались «подогрев» и задания от меджлисовской верхушки.

Характерно, что сотрудники продакшн-студии с началом частичной мобилизации в темпе упаковали чемоданы и сделали свой «европейский выбор», подобно украинской мигрантской массовке ринувшись в Прибалтику, Чехию, Нидерланды.

Пишут, что Ислямова, убоявшись скандала, уехала с семьей в США, оставив жить в «российской оккупации» притихшую подельницу. Надолго ли?