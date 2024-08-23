«Меджлисовский продакшн» в российском Крыму: Как это возможно?
Не так давно в Крыму произошел крупный скандал. Бывшее руководство подрывного меджлисовского телеканала ATR в лице его экс-владелицы Эльзары Ислямовой (сестры экстремиста и одного из организаторов блокады Крыма Ленура Ислямова) и её зам Лилия Буджурова устроили бучу, которую сами же и спровоцировали.
Выставка крымско-татарской литературы, организованная их предприятием «Кара-Дениз продакшен», была демонстративно зачищена от российской и крымской государственной символики. Представленные книги напечатаны на украинском и крымско-татарском. Единственным местом, где присутствовали официальные символы РФ и Крыма, был стенд Госкомнаца, да и тот – завешен гроздью воздушных шариков.
Когда журналист канала «Крым-24» попытался разобраться в странной манере оформления выставки, съемочная группа была атакована бьющимися в истерике Ислямовой и Буждуровой. Меджлисовские кликуши обвинили журналистов в «отсутствии аккредитации» (это на открытой для всех выставке!), пытались лапать камеру и даже отняли у корреспондента смартфон. Завладевшая гаджетом Буджурова пыталась было стереть отснятое видео, но быстро остыла, когда журналист сообщил, что её действия противозаконны, после чего воспаленная литераторша натравила агрессивно настроенных «секьюрити».
Понимая, что её собственное дерьмо попало в вентилятор, Буджурова прикрутила коптящий фитилек и, клевещут, долгое время бегала по кабинетам, поднимая старые связи и пытаясь погасить неприятный скандал. Насколько ей это удалось — покажет время, но за прошедшие месяцы гиперактивная дамочка старалась не привлекать к себе внимания.
Тем не менее, Буджурова относится к тому типу персон, о которых говорят: «Черного кобеля не отмоешь добела», поскольку за свою карьеру столько наговорила, наворотила и наломала такую кучу дров, которую не в силах разгрести аварийная команда ассенизаторов.
Просто напомним: Буджурова разжигала «дружбу народов» в эфире телеканала ATR, состояла в «меджлисе», в 2004 году, накануне «майдана», отчитывалась лично перед понаехавшим в Ялту рептилоидом Соросом в освоении средств и проведении «мероприятий», а в российском Крыму устраивала акции с подвохом (утверждая при этом, будто ни капельки не русофобка).
Для полного понимания, какие мотивы движут Буджуровой, достаточно найти её стихотворный манифест «Когда мы вернемся», полный неприкрытых угроз в адрес «понаехавших» в Крым «чужаков». Себя и своих единомышленников литераторка на тупом серьезе считает «потомками скифов и тавров», претендуя, понятное дело, на статус автохтона, что просто нелепо.
«Кара-Дениз промоушен» продолжает деструктив, прикрываясь «культурными и детскими проектами». К примеру, в 2022 году сладкая парочка устроила онлайн-выставку снимков немецкого фотографа Листа из жизни крымских татар образца 1943 года. Экспозиция вызвала мощнейшее сюсюканье в соцсетях «как хорошо-то было, пили баварское» со стороны симпатизантов запрещенного меджлиса.
Уж не о Буджуровой и Ислямовой говорили бежавшие в Киев вожаки экстремистов, уверяя, что их оставшиеся на полуострове подельники не скрывают радости от атак ВСУ на Крымский мост?
А ведь до начала СВО тандем Ислямовой-Буджуровой регулярно посещал Киев, где в 2014 году бывшая владелица ATR предусмотрительно прикупила квартирку. Похоже, там же получались «подогрев» и задания от меджлисовской верхушки.
Характерно, что сотрудники продакшн-студии с началом частичной мобилизации в темпе упаковали чемоданы и сделали свой «европейский выбор», подобно украинской мигрантской массовке ринувшись в Прибалтику, Чехию, Нидерланды.
Пишут, что Ислямова, убоявшись скандала, уехала с семьей в США, оставив жить в «российской оккупации» притихшую подельницу. Надолго ли?
Спасибо!
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