«Крым не наш, мы никому не нужны со своим геморроем» – Червоненко

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна забыть о Крыме – он давно не ее территория, и выполнять «Минские соглашения», потому что в противном случае Запад снимет санкции с России.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский политик, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Червоненко раскритиковал решение президента Владимира Зеленского уволить из переговорной группы в Минске замглавы украинской делегации Витольда Фокина, который не понравился националистам из-за своих примирительных заявлений на переговорах с республиками Донбасса.

«За что воюем? Никто точно ответить не может. Сакральный вопрос: Крым – наш? Он давно не наш! Де-юре, может, да, но де-факто – нет. И ожидание, что мы со своим геморроем будем центром всего. Меня дико ударило увольнение Фокина. Это полная слабость и деградация, когда так поступили по отношению к заслуженному политику, сказавшему правду.

Неужели вы думаете, что Европа – Франция, Германия, Америка допустят невыполнение «Минских соглашений» и не снимут санкции? Думаю, снимут с России, потому что даже при всем желании их сохранить, то, что написано на бумаге, должно выполняться, и другого пути к миру я не знаю, как управленец. Вот такая у нас картинка сейчас», – заявил Червоненко.

Он также призвал перестать клеймить Россию, обвиняя ее в агрессии.

«Страна, которая волей Бога, находится как главная транзитная страна, мост между востоком и западом, должна перестать матюкаться на Россию, ведь Фокин сказал четко, что она не сторона конфликта. Это вам, чтобы красть, надо, чтобы выглядело, что Россия – сторона конфликта. Тогда, извините, и Европа, и Америка – стороны конфликта, потому что, да, они дают 45 тысячам, двум добровольческим корпусам в ДНР и ЛНР оружие, инструкторов, простите, а у нас сколько наемников воевало или воюет? И каким мы оружием воюем? Чего мы хвастаемся этими «Джавелинами», которым сто лет в обед?», – сказал политик