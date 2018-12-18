Крым не вернули, Донбасс не победили – депутат-томосек похвастался «исторической победой»

18.12.2018, Киев

Украина, создав собственную «православную церковь», совершила грандиозный прорыв, по сравнению с которым меркнет потеря Крыма.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил депутат Евгений Рыбчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно произошла историческая победа. Нет, к нам не вернулся аннексированный Крым, не закончилась война на Донбассе и не сократились вчетверо тарифы на газ, но украинские церкви объединились. В субботу произошло событие не просто историческое, а эпохальное. Потому что без идеологической и ментальной независимости другой независимости не существует”, – заявил Рыбчинский.

По его словам, ранее Украина работала “на идеологию нашей северной соседки”.

“Они выкачали весь наш газ из Бродов и Шебелинки, а теперь продают газ втридорога и качают газ с нашей территории в Европу. Но речь идет не об этом, речь о ментальной независимости. Наконец украинские церкви объединились”, – говорит политик.

Он также напомнил, что в министерстве юстиции зарегистрировано несколько украинских православных церквей и призвал к переименованию Украинской православной церкви в Русскую, отметив, что в парламент внесено несколько соответствующих законопроектов.

“Русский патриархат или «паханат» имел наибольшее количество приходов именно на Украине. Это просто чудо. У них в России меньше православных приходов, чем на Украине. Я думаю, что то историческое событие, которое произошло в субботу, будет настолько важным, что, возможно, и наш созыв запомнится тем, что мы когда-то этот процесс ввели в действие», – считает Рыбчинский.

Напомним, как ранее заявили в Синоде УПЦ МП, за участие в фейковом «объединительном соборе» с раскольниками митрополит Винницкий Симеон освобожден от управления епархией и запрещен в служении. Такая же участь постигла и митрополита Александра Драбинко.