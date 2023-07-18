Крым обезопасит лишь выход к Николаеву и Одессе

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Террористическим актом против Крымского моста киевский режим попытался скрыть неудачи своего контрнаступления.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал политолог Александр Дудчак.

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«Провал на фронтах, который скрыть невозможно, а также позор, который ощущает Украина в целом и Зеленский в частности после саммита НАТО, требовали отвлечения внимания. Террористический акт, — жуткая трагедия, две жизни унесли, а одну покалечили. Они этим гордятся», – сказал Дудчак «Московскому комсомольцу».

Он считает, что киевских властей «раздвоение политической личности».

«С одной стороны, они пытаются обвинить во всем Россию, якобы это провокация. С другой — требуют награждения тех, кто это совершил. СБУ заявляет, что обо всех этих фактах расскажут якобы после победы. Скорее они всё это расскажут прокурору и военным следователям на трибунале», – надеется эксперт.

По его убеждению, выход к Николаеву и Одессе отрезал бы доступ Украины к Черному морю и помог бы избавиться от террористических угроз в Крыму.

«Только это может избавить от опасности подобных террористических актов. Пока Украина имеет физическую возможность атаковать мост, опасность будет сохраняться», — убежден Дудчак.

А декан ВШЖ Андрей Суздальцев напоминает, что «ранее по киевскому режиму нанесло удар решение НАТО не называть сроков приглашения Украины в Альянс».

«Не сбылись и обещания Эрдогана о продлении зерновой сделки. Тогда ночью в отместку они отправили эти дроны», — полагает Суздальцев.

Он отметил, что ПВО ждало удара ракетами.

«Вместо них ночью отправили подводные дроны, которые поймать сложно. Есть версия, что под прикрытием коридора безопасности их мог запустить сухогруз, шедший из одесского порта. Но сухогруз не стал бы делать крюк и идти в сторону полуострова. А вот судно, которое могло идти из грузинского Поти в сторону Босфора или наоборот, могло. Тут должно разобраться следствие. Тогда будут определены меры», — резюмировал Суздальцев.