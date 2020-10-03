03.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, США, Украина
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«Крым отдали, чтобы не начинать ядерную войну» – новая версия Киева


Москва по всему миру осуществляет подрывную деятельность, которая направлена на ослабление Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в опубликованном киевским интернет-изданием «Зеркало недели» обращении к США группы действующих и отставных украинских политиков, экспертов и журналистов.

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Обращение написано как ответ на опубликованное в издании Politicо письмо за авторством 103 видных западных экспертов, через которое проходит мысль о необходимости новой «перезагрузки» отношений США и России для решения насущных глобальных проблем.

Украинские же авторы, наоборот, призывают к ужесточению антироссийских мер, вплоть до лишения РФ права голоса в ООН.

«Подрывная деятельность Кремля направлена на ослабление Соединенных Штатов, поскольку слабость Вашингтона приведет к бессилию международного сообщества сдержать агрессивные амбиции России. Москва умело использует антиамериканские настроения в разных уголках мира, чтобы находить новых союзников и лишать США надежных партнеров», – пугают американцев украинские авторы.

Также в обращении дается объяснение, почему Украина отказалась от силовых попыток удержать восставший против Киева Крым в своем составе.


«В 2014 году Россия использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению России в Крым.

Российская государственная пропаганда обещала испепелить Украину ядерным ударом, а российский парламент дал Путину разрешение на использование вооруженных сил на территории Украины, что, очевидно, предвидело возможность применения всей военной мощи России. Вооруженное сопротивление Украины в Крыму значительно увеличило бы риск возникновения ситуации, которая могла бы вызвать применение Россией ядерного оружия», – оправдываются украинцы.

Впрочем, далее, авторы, по сути, противоречат сами себе, давя понять, что угроза ядерной войны не испугала Киев в Донбассе.

«Несмотря на ядерную угрозу, у Киева не оставалось другого выхода, кроме вооруженного сопротивления врагу, когда Россия продолжила военное вторжение на Востоке Украины, угрожая захватом почти половины территории страны. Если бы Украина не прибегла к военной обороне, то Россия, видимо, расчленила бы страну под дипломатические заявления «беспокойства» международного сообщества», – говорится в обращении.

Всего письмо подписали 179 человек. Среди них – экс-президент Виктор Ющенко и его жена, депутат Верховной рады и экс-лидер меджлисовцев Мустафа Джемилев, бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий, русофобствующий меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украиснкий военачальник признал, что в Крыму на сторону России переходили даже уроженцы Галичины.

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