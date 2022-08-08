Крым поможет Запорожью провести референдум

08.08.2022  17:42 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Крым окажет всю необходимую поддержку и поделится опытом проведения референдума о воссоединении региона с Россией.

Такой комментарий сделал глава Крыма Сергей Аксенов к новости о решении провести референдум в Запорожской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым окажет всю необходимую поддержку и поделится опытом проведения референдума о воссоединении региона с...

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«Приветствуем решение наших братьев, которые твердо идут по пути Крыма, по пути свободного и демократического волеизъявления народа. Думаю, никто, в том числе и в Киеве, не сомневается, какой выбор сделают жители территорий, освобожденных от власти террористического режима», – подчеркнул Аксенов.

По его словам, Русский мир возвращается в свои естественные границы, и этот процесс будет продолжаться.

«Наши славные предки веками осваивали, развивали и защищали эти земли не для того, чтобы на них «панували» ублюдки, не помнящие родства, последователи секты нацистов и предателей», – заключил Аксенов.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сегодня на форуме общественного движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе, подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Документ единогласно поддержали более 700 представителей со всей области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов о воссоединении навсегда закроет возможность переговоров между Киевом и Москвой.

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