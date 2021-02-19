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19.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Россия, Транспорт
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Крым расплачивается за невыполненное обещание по трассе «Таврида»


Снежные заторы на трассе «Таврида», парализовавшие движение по новой магистрали, соединяющей главные города Крыма, образовались из-за невыполненного обещания о высадке зеленых насаждений вместо вырубленных при строительстве дороги.

Об этом в своем блоге пишет крымский общественник Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На «Тавриде» жесть. Всё дело в том, что ветер с полей несёт снег, образуются огромные намёты. Даже непродолжительная остановка вызывает застревание колёс, легковушки зачастую просто не могут тронуться с места. Под Керчью люди стоят в пробке уже более 6 часов. Данную проблему могли бы решить защитные лесополосы, которые обещали посадить вдоль трассы, но так никто и не посадил. Теперь же помочь могут только посадки, причём не лесополос», – заявил Талипов.

Напомним, из-за сильного снегопада и ветра остановилось движение на Крымском мосту, а ряд населенных пунктов восточной части полуострова оказались отрезанными друг от друга.

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