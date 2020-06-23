Крым справляется с украинской водной блокадой

23.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В условиях водной блокады, введенной со стороны Украины, Крым продолжает бороться с засухой своими силами. Так, прошедшие в последние дни над полуостровом дожди значительно наполнили основные водохранилища республики.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в три крымских водохранилища — в Айянское, Партизанское и Симферопольское поступило более трехсот тысяч кубометров воды. Это рекорд по суточным нормам за последние полгода. Осадки, если будут в таком же порядке продолжаться, то, конечно, мы выйдем спокойно из этой ситуации и с честью», – заявил Аксенов.

Кроме того, по его информации, Симферополь дополнительно питает новый водовод, который был запущен в первой половине июня.

«Мы, конечно, готовим резервные планы, с 12 июня подаем дополнительно более 20 тысяч кубометров воды из Виленского водозабора в город Симферополь, в систему водоснабжения, чем уменьшаем отбор воды из водохранилищ. 26 июня еще дополнительно 25 тысяч кубометров подадим.

То есть это уже будет около 45-50 тысяч кубометров, которые подаются дополнительно в систему водоснабжения города, при том, что город ежедневно поднимает из водохранилищ более 160 тысяч кубометров воды. Часть из них теряется в сетях из-за (отсутствия) ремонта сетей – более 35-40 тысяч кубометров в сутки. Тем не менее, больше 120 тысяч доходит до потребителя…

Нами уже составлен план действий и инвестпакет отправлен в правительство Российской Федерации в части того, чтобы протянуть ветку из Тайганского водохранилища до города Симферополя. Там два варианта трассы… точно так же можно будет из Тайганского водохранилища перебрасывать до 60 тысяч кубометров воды в сутки в город Симферополь, что практически полностью закроет потребность города», – рассказал Аксенов.

Он также подчеркнул, что в Крыму будет расположен специальный самолет Росгидромета, который будет устраивать дожди над полуостровом.

«У меня состоялся в пятницу разговор с руководителем Росгидромета Российской Федерации, Игорем Анатольевичем Шумаковым, и мы с ним договорились о чем – что в стране сегодня есть всего один самолет, который имеет способность обстрелом туч вызывать дожди над территорией. Там есть определенная специфика. Это не панацея, но коллеги из Росгидромета договорились, что этот самолет будет находиться в Симферополе со следующей недели.

Регулярно, любые тучи, которые будут заходить на территорию Республики Крым и которые будут находиться над городом Симферополем, будут подвергаться обработке. При этом, никакой экологической угрозы нет. Это дает возможность из тучи до 30% находящейся в ней воды выдать в качестве осадков на территорию Республики Крым», – сообщил глава республики.

Напомним, на Украине в последнее время не утихает тема водоснабжения Крыма. Пропагандистские СМИ то пугают тотальной засухой, то уверяют, что воды не хватает только военным объектам и вполне достаточно для бытовых потребителей Крыма. Однако, киевские политики пытаются заблокировать даже теоретическую возможность возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

При этом глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить подачу воду в Крым в обмен на согласие Москвы передать Киеву контроль над границей РФ и ЛДНР.