Крым спутал карты американцам

08.10.2019, Симферополь, Валерий Быков

Российская Федерация наращивает военное присутствие в Черном море только исходя из соображений безопасности.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил крымский политолог Владислав Ганжара.

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«Момент воссоединения Крыма с РФ очень серьезно спутал карты американской внешней политике. Тот госпереворот, который они инициировали на Украине, в том числе был связан с их непосредственными интересами. В первую очередь, это размещение военных баз НАТО или США на территории Крыма. То, что произошло за последние пять лет, позволило РФ укрепить позиции в Черноморском и Средиземноморском регионе», – сказал Ганжара.

«Безусловно, у нас нет интереса участвовать в этой эскалации и наращивании различных групп вооружений, но есть потребность безопасности. А вот американские планы обычно связаны с экспансией, с продвижением военной доктрины. Но в случае активных действий, они получат достойный ответ», – отметил эксперт.

Он также считает, что тесное сотрудничество Киева с США может плачевно закончиться для Украины.

«Как мы знаем по огромному количеству исторических примеров, взаимодействие Америки со странами, где присутствуют их интересы, заканчивается разрушением государств. Возможно, это произойдет и с Украиной, учитывая заигрывания Штатов», – резюмировал Ганжара.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Генштабе ВСУ объявили, что Крым превращен в непотопляемый авианосец.

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