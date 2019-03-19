19.03.2019, Симферополь, Олег Кравцов

В Соединенных Штатах уже не считают исключительно гипотетической вероятность признания российского статуса Крыма.

К такому выводу в “Известиях” приходит председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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“Крым уже победил, и все больше людей признают это: по приведенным недавно в СМИ данным опроса агентства TNS Global об оценке статуса полуострова, 36% немцев и столько же итальянцев считают, что этот регион является частью российской территории. Такого же мнения придерживается четверть опрошенных в Соединенном Королевстве и в США, то есть в самых «антикрымских» странах мира”, – отметил политик.

“На днях палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, запрещающий Штатам признавать Крым российским, – добавил Косачев. – И ведь если конгрессу в 2019 году приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчет в том, что Крым можно считать украинским только в таких бессмысленных актах.

Примечательно, что в американском законе о недопустимости признания Крыма оговаривается, что президент США может признать Крым российским, если это будет соответствовать национальными интересам Соединенных Штатов.