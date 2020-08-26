Крым в водной блокаде: Засуха превзошла все ожидания

26.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Засуха в Крыму превзошла все ожидания специалистов, которые еще в начале лета уверяли, что полуостров безболезненно справится с украинской водной блокадой.

Симферополь и Бахчисарай вместе с прилегающими районами уже ввели ограничения подачи воды. Осадков слишком мало, чтобы наполнить водохранилища. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глубина засухи, которая обрушилась на наш солнечный полуостров, превзошла абсолютно все ожидания, которые допускали не только мы, как эксплуатация, а специальная наука.

Все предполагали, что мы пройдем более мягко, и запасов воды в водохранилищах хватит, в том числе, до начала осенне-зимних осадков. Смею напомнить крымчанам, жителям Симферополя, в том числе, что в течение мая-июня по северу Крыма прошло колоссальное количество осадков, тонуло Раздольное, тонул Красноперекопск, тонул где-то Джанкой, а, к сожалению, в горах ничего не выпало. Достаточно уникальная ситуация, которая в чем-то спутала наши все планы», – заявил Баженов.

В Симферополе пока не будут вводить режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений подачи воды, пообещала глава Администрации города Елена Проценко.

«Ситуация по ЧС вводиться не будет, во всяком случае сейчас. Мы находимся сейчас в режиме повышенной готовности», – заявила Проценко.

Чиновница также подчеркнула, что все социальные объекты города обеспечены резервными емкостями, а в частный сектор будет организован подвоз воды в цистернах.

«На территории города 39 медицинских учреждений. По лечебным учреждениям также проводится работа по установке и подключению резервных ёмкостей. Так что лечебные учреждения будут с водой постоянно. Что касается образовательных учреждений, мы прилагаем все усилия для того, чтобы вода в них была постоянно… В частном секторе и во дворах многоквартирных домов установим 131 ёмкость. Закуплены необходимые комплектующие, в том числе краны. Одновременно можно будет набирать воду в 10 ёмкостей в свободном доступе», – завила Проценко.

Напомним, со вчерашнего дня Симферополь, Симферопольский район и часть Бахчисарайского района перешли на ограниченный режим водообеспечения из-за чрезвычайной засухи и водной блокады, введенной Украиной. Теперь в 40 населенных пунктов указанных регионов вода поступает по графику.