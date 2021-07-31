Крымчан пугают тестом на знание украинского и статусом «неграждан»

Новости Украины

На Украине продолжают тешить себя иллюзиями, что Крым вернется под контроль Киева, при этом размышляют, что делать с жителями полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский журнал «Новое время».

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«В Украине пока нет единого сценария: как поступать с переселенцами из РФ после освобождения полуострова. Вероятно, часть из них могут быть признаны преступниками», – отмечается в публикации.

По словам украинского юриста Бориса Бабина, в 2017 — 2018 годах занимавшего должность фейкового «представителя президента Украины в АРК», «организация незаконного переселения российских граждан в Крым – международное преступление». Впрочем, он напоминает, что Украина является подписантом ряда документов Совета Европы, в том числе и Конвенции по правам человека, которые прямо запрещают коллективную высылку людей из какой‑либо страны. По мнению Бабина, официальному Киеву нужно заранее решить этот вопрос, чтобы «иметь возможность воздействовать на всех незаконных переселенцев».

«Украинским властям стоит учитывать, что в этом вопросе время играет против них: приезжие обрастают имуществом, лишение которого может стать юридической проблемой. Кроме того, растет число смешанных браков, в которых появляются дети, — с их статусом придется как‑то определяться», – пишет журнал.

При этом Бабин считает, что Государственная миграционная служба должна установить специальные механизмы, соответствующие законам по выдворению из страны, которые нужно готовить уже сейчас.

В свою очередь уроженец Севастополя, а ныне киевский журналист Андрей Яницкий, обслуживающий интересы антироссийской пропаганды, предлагает для переселенцев из РФ, если это не касается военных, силовиков или чиновников, прибалтийский вариант: часть жителей остается в Крыму, но получает «серые» паспорта.

«Речь идет о документе «негражданина», который выдадут тем жителям, которые не сдали тест на знание украинского, экзамен по истории Украины и не хотят получать ее гражданство. Такой паспорт не дает никаких избирательных прав, но позволяет легально жить на территории страны, работать, платить налоги», – уточняет издание.

«Среди двух зол лучше выбирать меньшее», – говорит Яницкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», осевшие в Киеве экстремисты-меджлисовцы угрожают перенести боевые действия в Крым.

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