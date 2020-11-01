«Крымчанам придется сжигать дома и уезжать в Рязань на пустырь» – киевская пропаганда

14.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Переехавшим в Крым с материка гражданам России придется «сжигать свои дома», как это делают сейчас бегущие из Нагорного Карабаха армяне.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший крымчанин, украинский пропагандист Роман Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К такому выводу он пришел во время общения с еще одним бывшим крымским пропагандистом Николем Семена, который ранее был осужден в РФ за призывы к оспариванию российского статуса Крыма. Семена подсчитал, что за последние шесть лет на полуостров переехали более миллиона россиян – выходцев из материковой России.

«Там построено множество, в каждом городе, по несколько больших жилых комплексов, в которые заселяются приезжие из России – и пенсионеры, и люди рабочего возраста, в том числе и военные, служащие спецслужб…

Сегодня население Крыма уже превышает три миллиона человек, 3,2 миллиона человек. При том, что на начало оккупации или на конец 2013-го года население всего Крыма составляло 2,14 миллиона. Уже получается больше 25% населения, а это электорат, который всегда будет голосовать за Россию, и который будет отстаивать Россию, потому что они другого не знают и не понимают ни роли Украины в этом отношении, ни интересов Украины и вообще не знают многие из них, что такое Украины.

Это огромная масса населения, которая навсегда закрепляет Крым за Россией», – заявил Семена.

– При деоккупации Крыма, когда им придется возвращаться назад, может получиться так, как в Нагорном Карабахе, когда они будут уходить, сжигать свои дома и уезжать к себе в Рязань на пустырь, – добавил Спиридонов.

– Совершенно верно, в этом отношении сейчас прокатилась дискуссия в СМИ, разрабатывается, проговаривается ситуация, когда рано или поздно Крым будет деоккупирован и что тогда Украине делать с теми переселенцами, которые там появились. С одной стороны, они явно нарушили закон, потому что пересекли границу незаконным способом и так далее, – согласился с ним Семена.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что из Нагорного Карабаха происходит массовая эвакуация местных жителей.