01.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Украина
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Крымчане сбежали от украинских грабителей – Москаль


Украина ничего не делала для Крыма, а только грабила полуостров, пока он был в ее составе.

Об этом в эфире канала «Скрипин.уа» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, заслуженный юрист Украины, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню Крым. Я приехал туда с Закарпатья. Мне покойный Кравченко дал возможность, у меня была служебная машина. Тогда в Крыму не было ни одной такой машины. Крым жил настолько бедно. Ни дорог, ни автозаправок не было.

Не было каких-то приличных ресторанов, баз отдыха, ничего. Просто Украина относилась так – украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму относились. Вот так и получилось, что Крым… (жест рукой)… когда он вернется и как он вернется – сегодня очень сложно сказать», – резюмировал Москаль.

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