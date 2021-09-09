Крымчанка: Мы никогда не считали себя украинцами

09.09.2021 23:46 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Крымчане никогда не ощущали себя украинцами – жители полуострова всегда считали себя русскими и продолжали за это бороться.

Об этом в ходе телемоста Белоруссия-Крым заявила крымская журналистка Наталья Гаврилева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым жил с УССР с 1954 года, но мы, крымчане, никогда не воспринимали Украину как доминирующий центр силы. Мы всегда шли напрямую Крым-Москва. Поэтому мы не ощущали себя причастными к Украине. Мы не сопротивлялись, понадобилось достаточно долгое время на осмысление», – сказала она.

Кроме того, журналистка отметила, что даже после развала СССР жители Крыма продолжали бороться за сохранение Русского мира

«Но достаточно быстро у нас зародилась русская община Крыма, она стала центром культурного и ментального сопротивления. Потихоньку она переросла в партию Русское единство, партию, которая заявила о своей претензии на власть. С 2007 года, мы, как писали журналисты, не забывали о том, что мы русские, мы принадлежим русскому миру», – заключила Гаврилева.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине массово увольняют преподавателей вузов за русскую речь и коммунистическую символику.