«Крымская молодежь вернет полуостров Украине» – представитель Зеленского

07.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина уверят, что с территории материковой России в Крым переселено до полумиллиона человек.

Об этом, в частности, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Фокус» заявил так называемый «постоянный представитель» президента Украины в несуществующей с 2014 года Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

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Он утверждает, что Россия заселяет Крым лояльными для себя людьми.

«Сложно сказать, мы не можем руководствоваться официальной российской статистикой, мы не признаем ее. Считаем, что таких людей не менее 300 тыс., возможно около полумиллиона», – сказал Кориневич.

По его словам, «оккупанты совершают действия на изменение идентичности жителей Крыма», поскольку хотят, «чтобы в Крыму был сформирован новый тип «советского гражданина».

Фейковый чиновник предлагает в этой ситуации делать ставку на подрастающее поколение.

«Во-первых, мы должны понимать, что молодежь – наш ключевой актив, она может понять и отличить, что правильно, а что нет. Нам очень хочется, чтобы как можно больше крымской молодежи приезжало на подконтрольные украинскому правительству территории учиться, работать, жить. Вскоре они будут именно теми гражданами, которые вернут Крым в общеукраинское культурное и политическое пространство», – сказал собеседник издания.

Он называет важной инициативу президента Зеленского, предложившего, чтобы выпускники с неподконтрольных Киеву территорий поступали в украинские вузы без экзаменов.

«В этом году из Крыма таких около 400. Для сравнения, в прошлом – 265. Во-вторых, Украина может поддерживать образовательные инициативы, культурные центры, которые работают с детьми, в том числе представителями коренного крымско-татарского народа», – резюмировал Кориневич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Зеленский предложил создать так называемую «крымскую платформу» – формат, в который войдут страны Запада. По мнению Зеленского, этот формат поможет вернуть Крым Украине. Впрочем, киевские эксперты сомневаются в действенности этой меры и предупреждают, что «крымская платформа» выйдет боком Украине.