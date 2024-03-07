Крымский вердикт: Все западные и украинские планы по «деоккупации Крыма» закончатся одним – концом Украины и США

К 10-летию Русской, Крымской и Севастопольской весны киевские чиновники в очередной раз напомнили о своих планах на Крым. Они изложены в некой стратегии реинтеграции Крыма сразу после его захвата ВСУ – военная база НАТО с «дружественной милитаристской инфраструктурой», где странам альянса принадлежит судостроение, добыча полезных ископаемых и порты.

Представительница Зеленского в фейковой “Автономной Республике Крым” Тамила Ташева вновь заявила, что русским придется покинуть полуостров, утверждая, что речь идет о тех, кто после 2014 года поселился в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но 1 миллиона человек приезжих не наберется, а значит, депортации подлежат все русские, которые по тем или иным причинам не угодны киевскому режиму. Вместо них на полуостров завезут 50 тысяч проверенных «громадян» Украины, которые будут устанавливать власть тризуба и жевто-блакитного флага под портретом Бандеры.

«На самом деле, я думаю, мы близки к деоккупации. Я убеждена, что это произойдет. Наша главная задача здесь – работать над освобождением полуострова Крым и готовиться к реинтеграции. Готовится восстановить там украинские органы власти, готовиться восстановить жизнь для украинцев, которые там живут. Нам нужно, чтобы, по крайней мере, 50 000 человек отправить на освобожденную территорию, чтобы они приступили к этой работе. Российские граждане, все они приехали в Крым незаконно. У нас единая позиция, что они имеют возможность покинуть Крым до момента его возвращения. Если они будут говорить, что имеют право жить на территории Украины, они должны будут подать свои документы, чтобы мы решили – имеют они на это право или нет», – вещала Ташева.

Мнение крымчан, судя по всему, Киев не интересует. Впрочем, и крымчан не интересует мнение Ташевой – большинство просто не знают, кто это такая, и что она от имени крымчан заявляет, считает крымский политолог, доцент КФУ Андрей Никифоров.

«Абсолютному большинству крымчан трудно объяснить, что такое или кто такая эта самая Тамила Ташева. Не говоря о всех прочих персонажах, которые по поводу нас какие-то планы строят, кто все эти люди? Есть они вообще на самом деле или живут исключительно в коробке под названием «компьютер»? Понятно, что эти люди ведут на самом деле виртуальное существование, по крайней мере в контексте Крыма точно, но это их выбор, это их дела. А вот то, что до них крымчанам нет никакого дела, на мой взгляд, убийственный аргумент, который, наверное, не перевесит ничто», – подчеркнул эксперт.

Крым живёт своими делами и проблемами, которые, в основном, успешно решаются, и строит свои планы без учёта реваншистских идей, которые под какой-то очередной юбилей в силу необходимости напомнить о своём существовании вся эта публика сбрасывает в эфир.

«Если бы они могли это осознать, я думаю, их бы просто разорвало на мелкие кусочки. Но поскольку они даже этого осознать не могут, какое-то время они ещё будут нас виртуально деоккупировать, дерусифицировать и выполнять ту программу, которая была прописана больше 30 лет тому назад, что «Крым будет или украинским, или безлюдным». Поскольку при наличии крымчан он украинским так и не стал и не может стать, значит осталось только одно: говорить об этих самых планах, а всё остальное – это не более чем дробь, даже не барабанная, а по пустым кастрюлям, как символу Майдана. Я думаю, что им самим уже не важно, верят они в это или не верят – они просто отрабатывают свой кусочек хлеба со своим кусочком масла. Виртуальные персонажи, у которых есть какие-то виртуальные должности, виртуальные обязанности, и по долгу своей виртуальной службы они должны выдавать нагора. А там, как говорится, прокукарекали – и дальше хоть солнце не вставай», – убежден Никифоров.

Самый надёжный способ всё это прекратить, по его словам, это закрыть проект «Украина» насовсем.

«Нет Украины – нет проблем. Я думаю, что какая-то виртуальная Украина возникнет где-нибудь в Канаде, в Австралии, в Соединённых штатах Америки или вообще во всех трех местах сразу. Но это уже будет совсем другой процесс. И не факт, что этих всех персонажей с собой в эвакуацию позовут. В принципе, им хорошо бы просматривать кадры бегства американцев из Афганистана. Там тоже многие виртуальные деятели груздьями висели на шасси взлетающих самолётов, потому что в самолётах для них места не нашлось. Поэтому это будет ликвидировано, и источающая миазмы и кровососущих существ Украина превратится из реальности в виртуальность. А для того, чтобы покончить с виртуальной Украиной, нужно покончить с проектом Соединённые штаты Америки. 500 лет назад Колумб зачем-то открыл по ошибке, и время пришло их закрыть. Это уже следующий этап, и когда-нибудь лет через 20 обсудим такую перспективу», – указал политолог.

Крым в составе России уже 10 лет, и дети, которые пошли в школу в российском Крыму, скоро её закончат. Выросло поколение крымчан, которые не представляют, что такое тот самый «украинский период».

«А те поколения, которые представляют, и я с ними сталкиваюсь, они о нём иногда вспоминают, как будто о дурном сне, как будто это всё было не совсем с нами. А потом мы встряхнулись, приняли водные процедуры, и следа от этого кошмара не осталось. Это с учётом того, что кошмар был в облегчённой форме. Истинное лицо Украины – оно проглядывало периодически, когда мы там были. Но сейчас оно уже без какого-либо грима предстаёт перед нами, да и перед всем человечеством. При этом на Украине выросло поколение, которое другой Украины не знает, и кроме как ненависти, злобы, реваншизма ничего другого от Украины не получило. К сожалению, с этим приходится иметь дело. Тут мы, может, как-то и повлияем на этих ребят потом. А своих мы должны держать в нежных и заботливых руках. И ни в какую украинизацию ни одного крымчанина больше не отпускать», – подытожил Никифоров.

Десятилетие без Украины, по словам директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук, капитана 1 ранга запаса Сергея Горбачёва, изменили жизнь крымчан и севастопольцев, придав ей совершенно новые черты.

«Поэтому, когда задают вопрос, лучше нам или хуже, я говорю так – по-другому, по-российски. Какие-то ожидания, может быть, не оправдались. Но в целом мы убедились в том, что нахождение в России – это безусловный плюс, при отсутствии каких-либо минусов. Это и организация жизни, и качество жизни, и вкус, и цвет жизни. Конечно, кто-то думал, что мы возвращаемся в Советский союз. Но всё-таки 23 года изменили жизнь как в современной России, так и в современной Украине. Поэтому эти иллюзии довольно быстро исчезли, но мы очень многое приобрели. Прежде всего, мы приобрели психологическое спокойствие, абсолютное отсутствие какого-то давления в отношении языка, в отношении образования, по отношению к размещению здесь чужих войск. В отношении того, что мы откажемся от своих принципов, традиций, исторической памяти – мы в этом абсолютно спокойны, что позволяет нам рисовать образ будущего и созидать», – убежден Горбачёв.

Он считает, что в течении 23 лет Крым при наличии Черноморского флота, который из «родной гавани» никуда не уходил, в принципе жил прекрасно, понимая, что защищен.

«С точки зрения обеспечения военно-политической стабильности в нашем регионе, Черноморский флот действовал не только защищая крымчан, и повседневно, и в ходе своей деятельности в дальних походах, – он по большому счёту защищал все СНГ, это аморфное образование, составные части которого до сих пор не понимают, что благодаря стабильности в Крыму мы сохранили мир в регионе почти на четверть века. Мы сохранили свою идентичность благодаря поддержке черноморцев – патриотов России, благодаря активности пророссийских общественно-политических организаций, культурной элиты в самом лучшем смысле этого слова. Мы по большому счёту, если так говорить, не вернулись в Россию – мы и есть Россия! Мы ей были, есть и будем. И в этом отношении Русская весна, Севастопольская, Крымская – это все наши слова, на которые опираются наши люди. И мы их не вычёркиваем из нашего лексикона. Мы и есть Россия, и в этом смысле Русская весна это, с одной стороны доказала, а потом стала неким страховым полисом, гарантией того, что мы будем жить и развиваться, развиваться стабильно и спокойно», – подчеркнул эксперт.

Специальная военная операция только подтвердила это, как и то, что добро должно уметь себя защитить, оно должно быть с кулаками. Тем более, когда постоянно звучат угрозы «деоккупации» как физической, так и ментальной.

«Эти заявления, а также их намерения опять идти в «контрнаступ», лишь подтверждают, что нынешнее киевское руководство по-другому поступать и говорить – просто не может по определению. Если бы они этого не говорили, это бы уже была не та команда, и Зеленский бы уже сам переформатировался как личность. С какой стороны, если бы они этого не говорили, их бы по просто убрали. Они однозначно демонстрируют, что это массовка «Квартала 95», чтобы мы о ней ни говорили, как бы уничижительно ни отзывались, она отлично с точки зрения Запада выполняет свою роль, решает задачи, которые им были определены. У них стезя такая. Это с их стороны – их выбор, а с другой – ярмо. И вырваться из него они смогут только с физической или политической кончиной, или сразу же в двух плоскостях. По-другому они просто действовать не могут. И было бы удивительно, если бы мы что-то другое услышали. В этом плане хотелось бы сказать, что любые войны заканчиваются какими-то договорённостями, будь то Столетняя, Семилетняя война, Вторая мировая или какая другая – всё равно так или иначе приходится приходить к согласию и прекращать войну. Это однозначно произойдёт. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Но именно с этой командой, которая артикулирует подобного рода вещи, никаких договорённостей достичь невозможно просто по определению. Это не просто нерукопожатные люди- это омерзительная команда, с которой не только руки пожать, но и общаться нет никакого смысла. И я думаю, что придёт время, уйдёт эта публика в небытие, и их фамилии история сотрёт. Точно так же, как она стёрла в сознании советских людей фамилию Бандеры, а про Шухевича мы вообще в Советском союзе не слышали. Может быть, детишек кем-то будут пугать – или попытаются феномен появления такой публики в научном плане объяснить», – заключил Горбачёв.