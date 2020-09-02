Крымская татарка назвала Муждабаева «грязным гомосексуалистом»

02.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Одиозный меджлисовский пропагандист, бывший московский журналист-либерал Айдер Муждабаев стал крымским татарином только после 2014 года, когда это можно было конвертировать в политические дивиденды.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявила российская писательница Диана Кади.

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В эфире своего блога Муждабаев заявил о том, что Кади является «проектом» и обвинил ее в подражании крымским татарам.

«Вопрос: «Какая крымская татарка Диана Кади, она ведет русскую пропаганду». Это очень смешно. Это какой-то фейк, придуманный года три назад. Никакая она не крымская татарка. Никакие крымские татары, кроме просто конченых двух-трех человек, русской пропагандой не занимаются. А эта еще и чудище огородное, какие-то сказки издавала про Путина. Извините, психиатрия, оно особенно ослаблена в условиях оккупации, понимаете?

Возможно, привезли из Сербского или с Лубянки. Не разбираюсь в сортах г…на», – заявил Муждабаев.

«Моя цель – посеять ненависть к России. Ненависть к русскому миру, посеять политическую русофобию. Потому что только ненависть ко всему русскому, русскомирному спасет мир вообще», – добавил пропгаандист.

Кади в свою очередь заметила, что вся его русофобия сводится к получению личной выгоды.

«К выпадам Муждабаева отношусь нормально. Гомосексуалистам я никогда не нравилась, и его оскорбления меня никак не задели. Вот только интересно, почему он меня фейком назвал. Человек, который о Крыме вспомнил только в 2015-м. Одиозный персонаж и по национальности не совсем крымский татарин. Такой же как Джамала — с армянской мамой. И эти люди громче всех кричат о принадлежности к моему народу, а у меня оба родителя крымские татары, кстати.

И вот что забавно: наполовину русский Муждабаев рассуждает о том, кто имеет право называться крымскими татарами, а кто нет. Вот парадокс: я всю жизнь мечтала быть русской, люблю и уважаю все русское: людей, культуру, была за воссоединение с Россией. И получаю в свой адрес столько грязи от тамбовского мужика, который заделался крымским татарином, только когда это стало выгодно.

Муждабаев сделал себе карьеру на русофобии. И вот, глядя на него, я понимаю, почему Сталин депортировал моих соплеменников в 1944-м. Предатели есть и были всегда, и в каждом народе, и Айдер Муждабаев — яркий тому пример», – заявила Кади.

Напомним, Муждабаев известен своей поддержкой однополых браков и участием в маршах сексуальных меньшинств.