Крымская ведьма Абрамович улетела домой прямо из зала суда

Любовь Смирнова.  
22.12.2023 18:31
  (Мск) , Евпатория
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, экстремизм


Евпаторийский городской суд присудил 32 тысячи рублей штрафа бывшей участнице телепроекта «Битва экстрасенсов» Наталье Абрамович.

Ее осудили за дискредитацию ВС РФ и демонстрацию нацистской символики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евпаторийский городской суд присудил 32 тысячи рублей штрафа бывшей участнице телепроекта «Битва экстрасенсов» Наталье...

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По информации пресс-службы суда, называющую себя «ведьмой» Абрамович судили как блогера, которая размещала в социальных сетях и в своем личном аккаунте дискредитирующие материалы.

«В ходе рассмотрения дела правонарушитель вину не отрицала. Правонарушитель признана виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Так же она признана виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, за публичное демонстрирование запрещенной законом атрибутики, назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба Евпаторийского городского суда.

По информации блогера Александра Талипова, на чьем телеграм-канале «Крымский СМЕРШ» были опубликованы скрины соцсетей «заукраинки», сотрудники Центра противодействия экстремизму совместно с ФСБ просили дать арест. Но суд не нашел причин для этого и отпустил задержанную «ведьму» домой.

Напомним, ведьма и экстрасенс в своих социальных сетях поддерживала Украину, размещала оскорбляющие и дискредитирующие президента и армию РФ фото, аудио и видеоматериалы. При этом, грозила своим изобличителям главным раввином России за преследование ее как представительницы еврейского народа.

На нарушительницу составили четыре протокола – за дискредитацию ВС РФ, за мелкое хулиганство, демонстрацию нацистских символов и публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

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