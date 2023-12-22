Крымская ведьма Абрамович улетела домой прямо из зала суда

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Евпаторийский городской суд присудил 32 тысячи рублей штрафа бывшей участнице телепроекта «Битва экстрасенсов» Наталье Абрамович.

Ее осудили за дискредитацию ВС РФ и демонстрацию нацистской символики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы суда, называющую себя «ведьмой» Абрамович судили как блогера, которая размещала в социальных сетях и в своем личном аккаунте дискредитирующие материалы.

«В ходе рассмотрения дела правонарушитель вину не отрицала. Правонарушитель признана виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Так же она признана виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, за публичное демонстрирование запрещенной законом атрибутики, назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба Евпаторийского городского суда.

По информации блогера Александра Талипова, на чьем телеграм-канале «Крымский СМЕРШ» были опубликованы скрины соцсетей «заукраинки», сотрудники Центра противодействия экстремизму совместно с ФСБ просили дать арест. Но суд не нашел причин для этого и отпустил задержанную «ведьму» домой.

Напомним, ведьма и экстрасенс в своих социальных сетях поддерживала Украину, размещала оскорбляющие и дискредитирующие президента и армию РФ фото, аудио и видеоматериалы. При этом, грозила своим изобличителям главным раввином России за преследование ее как представительницы еврейского народа.

На нарушительницу составили четыре протокола – за дискредитацию ВС РФ, за мелкое хулиганство, демонстрацию нацистских символов и публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.