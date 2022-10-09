Крымские казаки: Вместо талантливых командиров СВО руководят генералы, не считающиеся с потерями

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Специальная военная операция показала всю забюрократизированность и неповоротливость Вооруженных сил РФ. Бойцы сутками ждут пополнение боекомплектов, не могут связаться с высшим руководством для принятия решений, а их, тем временем, обстреливают из современного оружия НАТО.

Об этом говорили крымские эксперты на телеканале «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш батальон имел возможность выполнить поставленную задачу, достичь цели, но не важно было, каким путём мы это сделаем, какой из вариантов выберем, – отметил командир казачьего штурмового батальона «Таврида» Антон Сироткин. – К сожалению, в Минобороны сейчас такая сложная система, что задача поставлена идти вперёд – должен идти вперёд, невзирая на то, что можно чуть-чуть обойти и с наименьшими потерями выполнить ту же самую задачу… Сейчас нельзя быть твердолобым и просто действовать шаблонно. Война сейчас такая специфичная, что мы видим, как на нас тестируют все современные технологии. Да, мы «русский медведь», да мы неповоротливые, да мы все равно победим, ну так давайте побеждать как-то с умом и с минимальными потерями».

По оценке Сироткина, дефицита в грамотных профессиональных военных в российской армии нет. Но они не занимают руководящие посты, что приводит к неэффективной трате – как живой силы, так и техники.

С этим согласен крымский блогер и общественник Александр Талипов.

«Огромная проблема, что дети генералов через определённый промежуток времени тоже становятся генералами, а не те люди, которые действительно опытные, умные, достигли каких-то высот сами. Зачастую работает протекция, родственные связи. Когда мы от этого уйдём, когда люди, которые прошли через боевую подготовку, будут свой боевой опыт внедрять войска, таких проблем станет намного меньше», – убежден он.

Атаман Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска Вадим Иловченко считает, что правительство РФ побаивается профессиональной армии, поскольку та может стать проблемой для действующей власти.

«Может быть, скажу непопулярные слова, но наше руководство, наше правительство боится профессиональной армии, потому что военный профессионал знает, как себя вести на поле боя и знает, как отвечать грубостью на грубость в случае подавления каких-либо народных массовых восстаний. Может быть, восстание на Манежной площади, может быть ещё что-то. Правительство боится грамотных бойцов. А чтобы они появились, к сожалению, мы должны умыться кровью», – заключил Иловченко.