Крымские медики приступили к работе в ДНР

13.05.2022  17:23 (Мск), Донецк
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Донбасс, Крым, Медицина, Спецоперация


Крымские врачи уже провели несколько операций в больнице Донецка и спасли жизнь бойцу, который попал под минометную атаку.

Свой опыт работы в боевых условиях медики оценивают, как уникальный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымские врачи уже провели несколько операций в больнице Донецка и спасли жизнь бойцу, который...

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«Здесь врачи такие же как мы, а военными врачами они стали по необходимости, – рассказал хирург из Судака Михаил Сахаров. – Специфика есть, ограничены во времени, иногда большое поступление надо быстро сортировать и работать. Это громадный опыт для любого врача, который больше нигде не получишь».

В первый же день по приезде крымские специалисты приступили к работе. Анестезиолог Андрей Гнутов и травматолог Павел Федуличев провели сложную операцию по извлечению осколков у раненного военнослужащего.

Также на операционный стол попала местная жительница с аппендицитом.

«Сегодня мы испытываем кадровый дефицит в здравоохранении. С началом спецоперации более 125 наших врачей и более 300 медработников среднего звена ушли на фронт. Поэтому каждому медику мы рады и благодарны», — отметил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Всего из Крыма на помощь медикам Донбасса отправились 30 специалистов: хирурги, ортопеды, анестезиологи, терапевты, фельдшеры и медсестры. Уже идет запись в резерв тех, кто готов отправится в зону боевых действий.

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