07.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Туризм
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Крымские отельеры: Если не разрешат заезд с 1 июля – будет страшная ситуация


Крымский туристический бизнес ждет «страшная ситуация», если заезд отдыхающих не будет разрешен хотя бы с 1-го июля.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

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По ее словам, в целом эпидемия коронавируса нанесет сильный удар по всем отраслям крымской экономики, поскольку они, так или иначе, связаны с туризмом.

«Сложно прогнозировать, но, если, хотя бы, 1-го июля не откроют внутренний крымский туризм, хотя бы внутренний, то будет очень страшная ситуация – немногие представители малого и среднего бизнеса туротрасли смогут выжить.

Плюс, мы говорим не только про гостиницы и туризм – это имеет мультипликационный эффект: это и ремесленники, и производство продуктов – Крым все равно не сможет потребить то количество, которое производится, тех же овощей, все производство наше. Сувенирщики, ремесленники пострадают.

Пока я не хочу делать выводов, ситуация стремительно развивается. Если будет открыт хотя бы внутренний крымский туризм, то наша туристическая отрасль сможет только выжить, я не говорю уже о заработке. Сохранить персонал, сохранить душевное равновесие, скажем так. Речи о заработке вообще не идет – только, чтобы хватило на проживание и сохранить персонал», – заявила Стамбульникова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове, вероятнее всего, не состоится. В лучшем случае речь может идти о внутреннем туризме.

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