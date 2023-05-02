Крымские подростки получили крупный штраф за неуместную шутку про Украину

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Одному из подростков, которые в Ялте сняли короткий видеоролик со словами «мы за Украину», придется заплатить штраф в 40 тысяч рублей.

Его утверждение суд расценил, как дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении 17-летнего правонарушителя полицейскими составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», – сообщили в МВД по Крыму. – Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей».

На видео после беседы с правоохранителями молодой человек говорит, что понял свою глупость и приносит извинения гражданам Российской Федерации, России и президенту РФ.

Напомним, вокруг видео разгорелась полемика – уместно ли так шутить, если это действительно была шутка, то насколько подростки информированы о сути вопроса и возможных последствиях как для себя, так и для Крыма в целом. И эти последствия не заставили себя ждать – украинский нацист и садист, одесский «правосек» Сергей Стерненко предложил парням не рисковать без дела, а помочь Украине, предоставляя информацию о расположении и перемещении российских войск, либо совершать диверсии, если есть желание, навыки и осознание рисков.