«Мы больше не за Украину!» – Подростки принесли извинения за выходку в центре Ялты
В Ялте подростки сняли видео, где на вопрос не боятся ли они контрнаступления, отвечают: «мы за Украину».
Личности обоих юношей установили, один уже публично извинился за собственную глупость, но укронацисты похвалили ребят и предложили продолжить поддержку передачей координат местонахождения российских войск и диверсионными вылазками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Видеоролик был опубликован в соцсетях в праздничные дни. По характеру съемок понятно, что разговор шуточный, но вокруг видео разгорелась полемика – уместно ли так шутить, если это действительно была шутка, и насколько подростки информированы о сути вопроса и возможных последствиях как для себя, так и для Крыма в целом.
«Я не сторонник охоты на ведьм, когда все против кого-то одного. Особенно, если с одной стороны вся государственная машина, а с другой стороны — дети, подростки, – написал в своем телеграм-канале экс-нардеп Украины, а ныне владелец санатория Олег Царев. – Здесь важно не переборщить с репрессиями. Надо разобраться. Возможно, это не политическая позиция, а просто дурость. Как правило, если дети неправильно поступают, то это взрослые где-то ошиблись или недосмотрели. На данный момент установили личности обоих ребят. Постараюсь отслеживать, как развивается это дело».
Судя по видео с извинениями, за несовершеннолетних придется отвечать их родителям. И все бы ничего, но оба парня стали иконой ждунизма, и удостоились отдельно поста украинского нациста и садиста, одесского «правосека» Сергея Стерненко, который даже проигнорировал так ему ненавистную русскую речь заукраинцев.
«Вижу, как по соцсетям распространяется видео, где двое парней в Ялте говорят, что не боятся контрнаступления Украины, потому что они за Украину, – написал Стерненко. – Видео разошлось и по ресурсам врага. Конечно, это хорошее видео с точки зрения демонстрации, что на наших временно оккупированных территориях наши люди нас ждут.
Но я в который раз призываю украинцев, которые живут в оккупации, прекратить подобное. Вы серьезно подвергаете себя опасности, и оно того не стоит.
Вы можете помочь Украине, предоставляя информацию о расположении и перемещении российских войск. Вы можете совершать диверсии, если имеете желание, навыки и осознаете все риски. Но делать такие публичные заявления не стоит. Этим вы себе только навредите. Лучше молча делать свое дело. Берегите себя. Вы нам нужны. Вы нужны Украине».
Спасибо!
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