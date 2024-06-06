Крымские садоводы опять впереди всех – черешня созрела на полмесяца раньше

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Сбор черешни в крымских садах начался на две недели раньше. Причина – ранняя весна и жаркий старт лета. Ранее аграрии полуострова опередили Кубань по сбору клубники.

Первые сорта уже нужно снимать с деревьев, хоть ягода не успела набрать сладости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего в Крыму из 15 тыс га садов черешней занято всего 530 га. В прошлом году сняли 1,7 тыс тонн урожая, большая часть отправляется на материк в крупные торговые сети. На крымский рынок идет черешня из небольших хозяйств и из соседних регионов, где пока только налаживают систему сбора и хранения урожая по требованиям российского ритейла.

Во-первых, ягоды при сборе сразу сортируют. У старшего бригады сборщиков для этого есть специальный калибратор с диаметром отверстий от 18 до 32 мм. Ранние сорта размером не отличаются, но выигрывают за счет спроса. Во-вторых, черешню из сада отправляют в холодильник, чтобы она остыла и не давала сок при транспортировке.

Массовый сбор черешни начнется через пару недель, тогда и цена на нее понизится. Сейчас оптовая начинается от 100 рублей за кило и может доходить до 300 рублей, в зависимости от сорта.

«Для сельхозпроизводителей справедливая цена – это та, которая покрывает их затраты и позволяет получить минимальный уровень доходности для обеспечения дальнейшего развития предприятия, модернизацию техники, увеличения площадей. В начале уборочной кампании цена несколько выше, поскольку предложение уступает спросу. Но как только мы уйдём в середину уборочной кампании через несколько недель, ожидаемо стоимость черешни будет более комфортной для потребителей», – пояснил замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.

В отличие от яблоневых садов, черешневые не пострадали от майских заморозков. Для полива сельхозпредприятия используют подземные скважины и пруды-накопители. Системой капельного орошения уже никого не удивить. Из новинок – противоградовые сети, которые натягивают над всем садом во избежание порчи урожая. Но пока ливни и грозы Крыму не грозят – в регионе аномально жаркая погода продлится еще минимум неделю.

«Если погода позволит, уберем урожай на две недели раньше. В нашем отделении 40 га черешневых садов, в прошлом году 380 тонн сняли, в этом, думаю, 410 тонн будет. У нас 12 сортов, все итальянской селекции. По сравнению с нашими мелитопольской селекции они сильнее, их подвой тоже используется. Черешня минимум 15 лет плодоносит активно», – отметил управляющий отделением одной из фруктовых компаний Крыма Алексей Антоненко.

С начала июня рабочий день в саду перешел на график с 6 утра до 15.00. К сбору урожая дополнительно предприятию нужно 200 человек. По договору в Крым уже не первый год приезжают сборщики из Дагестана – целыми аулами отправляются на заработки, оставляя детей и старших на хозяйстве. За смену удается собрать около 100 кг – это 2 тысячи рублей оплаты. Живут недалеко от сада в специальных модульных общежитиях. Питание, дорога и проживание за счет работодателя.

«Сейчас месяц они на черешне, потом домой уедут и вернутся, когда пойдет сбор яблок. У нас яблоневых садов 250 га, вот, где заработать можно. Некоторые умельцы по несколько тонн яблок в день снимают», – отметила старшая бригады сборщиков Светлана Петрова.

Наибольшие площади садов черешни расположены в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Черноморском районах. Уборку планируют завершить во второй половине июля.