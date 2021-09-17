Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.09.2021 16:28 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым, Провокации
Просмотров:

Крымские татары для меджлиса были всегда расходным ресурсом, – эксперт

Крымские татары для верхушки запрещенного в России меджлиса всегда были лишь ресурсом, благодаря которому...

Крымские татары для верхушки запрещенного в России меджлиса всегда были лишь ресурсом, благодаря которому главари осваивали бюджеты.

Об этом в эфире интернет-канала «Крымское эхо» заявил известный симферопольский журналист Алексей Неживой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Методов влияния на соотечественников у меджлиса при Украине было достаточно. В том числе, в первую очередь, это то, что касается бизнеса или получения каких-то льгот, строительства домов и так далее.

Грубо говоря, для меджлиса крымские татары – это не соотечественники, а ресурс. С помощью этого ресурса руководство Меджлиса всю дорогу с 80-х годов «колесило» денежки себе в карман.

Если ты не поддерживаешь меджлис, то у тебя могут быть проблемы с бизнесом, допустим, в Бахчисарае где-нибудь.

Кроме того, представители меджлиса всегда курировали тот же Госкомнац при Украине, через который шло освоение бюджетных денег, выделяемых на обустройство депортированных», – заявил Неживой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне задержанные за подрыв питающего воинскую часть газопровода в селе Перевальное в Крыму признались, что совершить преступление их побудил зампредседателя меджлиса Нариман Джелялов и бывший охранник Мустафы Джемилева Риза Ягьяев.

Для этого были использованы шантаж – угрозы в адрес близких, а также обещание получения 2000 долларов от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть