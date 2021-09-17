Крымские татары для меджлиса были всегда расходным ресурсом, – эксперт
Крымские татары для верхушки запрещенного в России меджлиса всегда были лишь ресурсом, благодаря которому главари осваивали бюджеты.
Об этом в эфире интернет-канала «Крымское эхо» заявил известный симферопольский журналист Алексей Неживой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Методов влияния на соотечественников у меджлиса при Украине было достаточно. В том числе, в первую очередь, это то, что касается бизнеса или получения каких-то льгот, строительства домов и так далее.
Грубо говоря, для меджлиса крымские татары – это не соотечественники, а ресурс. С помощью этого ресурса руководство Меджлиса всю дорогу с 80-х годов «колесило» денежки себе в карман.
Если ты не поддерживаешь меджлис, то у тебя могут быть проблемы с бизнесом, допустим, в Бахчисарае где-нибудь.
Кроме того, представители меджлиса всегда курировали тот же Госкомнац при Украине, через который шло освоение бюджетных денег, выделяемых на обустройство депортированных», – заявил Неживой.
Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне задержанные за подрыв питающего воинскую часть газопровода в селе Перевальное в Крыму признались, что совершить преступление их побудил зампредседателя меджлиса Нариман Джелялов и бывший охранник Мустафы Джемилева Риза Ягьяев.
Для этого были использованы шантаж – угрозы в адрес близких, а также обещание получения 2000 долларов от Главного управления разведки Минобороны Украины.
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