Крымские татары для меджлиса были всегда расходным ресурсом, – эксперт

Крымские татары для верхушки запрещенного в России меджлиса всегда были лишь ресурсом, благодаря которому главари осваивали бюджеты.

Об этом в эфире интернет-канала «Крымское эхо» заявил известный симферопольский журналист Алексей Неживой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Методов влияния на соотечественников у меджлиса при Украине было достаточно. В том числе, в первую очередь, это то, что касается бизнеса или получения каких-то льгот, строительства домов и так далее.

Грубо говоря, для меджлиса крымские татары – это не соотечественники, а ресурс. С помощью этого ресурса руководство Меджлиса всю дорогу с 80-х годов «колесило» денежки себе в карман.

Если ты не поддерживаешь меджлис, то у тебя могут быть проблемы с бизнесом, допустим, в Бахчисарае где-нибудь.

Кроме того, представители меджлиса всегда курировали тот же Госкомнац при Украине, через который шло освоение бюджетных денег, выделяемых на обустройство депортированных», – заявил Неживой.