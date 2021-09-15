Украина начала террор в Крыму руками меджлисовцев

15.09.2021 15:43 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Подрыв питающего воинскую часть газопровода в селе Перевальное в Крыму организован запрещенным в РФ меджлисом в связке с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Об этом говорится в сообщении ФСБ России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США. Взрывное устройство конспиративным путем в июле т. г. Было доставлено в Крым. Лица, причастные к перевозке, из числа сторонников «Меджлиса» установлены. Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» – Виктор Зелинский. Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России», – говорится в сообщении.

Задержанные в ходе расследования Асан и Азиз Ахтемовы, а также Эльдар Адаманов дали признательные показания, в которых указали, что совершить преступление их побудил зампредседателя меджлиса Нариман Джелялов и бывший охранник Мустафы Джемилева Риза Ягьяев.

«Все началось, когда я познакомился с людьми, которые как-то связаны с Меджлисом крымско-татарского народа. Я познакомился с Нариманом Джеляловым, он в Меджлисе является первым заместителем главы. Мы с ним познакомились, общались по-дружески, разные мероприятия посещали, у меня к нему доверие возникло. И такое общение привело к тому, что он дал мой номер телефона людям из Украины. Я сейчас понимаю, что эти люди использовали меня для своих целей, чтобы через Меджлис крымско-татарского народа, а они влияют на крымских татар в Крыму, чтобы у них вызвать вражду, ненависть к Российской Федерации. Чтобы в своих целях это все использовать», – рассказал Асан Ахтемов.

Он также признался, что согласился подорвать газопровод из-за того, что его семье угрожали:

«Угрожали моей семье, я боялся за них. Только поэтому (согласился). Они знали про меня все – про меня, про семью, про детей – все знали. Я же до последнего не знал, почти до дня совершения преступления, что нужно будет это сделать. В тот день мне позвонили эти люди, с Украины, и угрожали. Они мне сказали: «Выгляни в окно». Я выглянул, они мне говорят: «У тебя, вот, дочь в песочнице играется и сын около бочки стоит. А за домом у тебя орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть». Сказали: «Ты должен взять эту вещь, и поехать, сделать то, что мы говорим».

Адаманов рассказал сотрудникам ФСБ, что его пытался завербовать соратник Джемилева, который уговаривал приехать на Арабатскую стрелку, чтобы забрать спрятанную взрывчатку:

«Риза Ягьяев мне известен как телохранитель Мустафы Джемилева. Я, когда работал в турецком агентстве по развитию сотрудничества, часто приходил в Меджлис по своим обязанностям… Мы частенько встречались, и у нас завязались дружеские отношения. С тех пор мы и знакомы… Я уже сам догадался, и я ему прямо сказал: «Риза-агъа, там взрывчатка, я никуда не поеду». Это должно было быть что-то маленькое, я должен был его взять, должен был его замаскировать в багажнике среди кирпичей и труб, которые предварительно должен был взять, с ним надо было обращаться более-менее осторожно, никуда в салон его нельзя было брать. Это он говорил. И по другим косвенным вещам я догадался, что это взрывчатка, и я ему это сказал: «Мы никуда не едем, мы не будем этого делать, можете не просить»… И он с сожалением говорит: «Смотри, другие согласились».

По мнению военного эксперта Семена Багдасарова, Украина, используя меджлис и его сторонников, занимается открытой террористической деятельностью в Крыму:

«Учитывая, что эта организация запрещена, то, конечно, это терроризм, не иначе. Они действуют террористическими методами, вне всякого сомнения. Мы должны уже контрдействиями действовать, у нас должен быть план по Украине свой. Это враждебный России режим, его нужно менять или, по крайней мере юго-восток Украины отторгать у них, где русское население. Это вопрос экономического, информационно-пропагандистского и прочих вопросов. Мы не занимаемся этим вопросом, а лишь иногда ловим диверсантов, слава Богу», – заявил Багдасаров.

Политолог Сергей Марков считает, что вдвойне циничной является позиция Запада, защищающего задержанных исполнителей диверсии.

«Была неформальная договоренность еще в 14-м году о том, что между спецслужбами России и марионеточными оккупационными властями Украины о том, что терактов производиться не будет. Мы видим, что сейчас украинская сторона нарушает эту договоренность. Мы не должны в ответ проводить террористические акты, но мы должны прямо обвинить Украину в проведении терактов. Кроме того, этих арестованных людей из Меджлиса поддержали США и Евросоюз. Мне кажется, надо прямо и жестко обвинять власти США и Евросоюза в поддержке терроризма, вводить санкции против них, потому что простых слов они не понимают», – сказал Марков.

Напомним, по подозрению в совершении преступления были задержаны четверо человек, среди которых первый замглавы запрещенного в России меджлиса Нариман Джелялов.