Крымские татары не слышат голос меджлисовцев

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Радикальные заявления сбежавших на Украину представителей запрещенного в РФ крымско-татарского Меджлиса не отображают реальных настроений жителей Республики Крым.

Об этом в ходе прямого включения из Симферополя на пресс-конференции «Украино-российские отношения в 2018 году» заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается всех представителей Меджлиса, а их 15 человек – эмигрантов, которые сбежали с полуострова, их голоса крымские татары не слышат. Это как в басне «Голый король», где у короля нет ни свиты, ни наряда, тут одни радикальные призывы», – отметил парламентарий.

Напомним, ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что по Украине расползается исламистская угроза, старт которой положил созданный в Херсонской области меджлисовский батальон, сформированный из беглых членов запрещенных экстремистских организаций.