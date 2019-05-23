Крымские татары требуют извинений от Украины

23.05.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Крымские татары хотят, чтобы посольство Украины в США принесло извинения за фотографию польских евреев, которая была прикреплена к посту о депортации 1944 года.

Об этом «Комсомольской правде» заявил заявил лидер организации «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественного совета крымскотатарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

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«Думаю, они обязательно должны принести извинения. Это трагедия еврейского народа, которая была в Польше, но 18 мая – дата депортации крымских татар. Потому это путать нельзя, грубейшая историческая ошибка. Я считаю, что фотографию разместили не умышленно, а по ошибке или невнимательности», – сказал представитель крымских татар.

Он также добавил, что сделанная ошибка выглядит странной в контексте отношения Украины к крымским татарам.

«Украина столько говорит о нас, крымских татарах. И так ошибиться для них непростительно», – сокрушается Ниметуллаев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинское посольство в США попалось на грязном фейке, выдав фотографию вывоза польских евреев гитлеровцами за депортацию крымских татар.