Крымские власти приняли решение не вводить в заблуждение людей

07.06.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Если бы в Крыму ввели в этом году курортный сбор, то это могло бы обернуться для полуострова негативным пиаром.

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал председатель комитета госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, объясняя, почему в республике перенесли срок введения курортного сбора на 2021 год.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он говорит, что в Крыму идет серьезная модернизация санаторно-курортного и гостиничного комплекса, решает вопрос транспортной логистики.

«Это очень серьезные процессы, которые еще не завершены, поэтому есть неудобства, связанные с приездом людей в Крым. Во-вторых, 25 лет при Украине в Крыму все уничтожалось и ничего не делалось. Поэтому нам надо много всего создать с нуля и выйти на соответствующий уровень предоставления услуг. Нужно улучшать качество номерного фонда, готовить персонал, модернизировать санаторные учреждения. Этот процесс тоже пока не завершен», – сказал чиновник.

Также он обратил внимание на так называемый серый сектор – малые отели, квартиры.

«Наша задача вывести из тени тех, кто 25 лет прятался, не платил налоги. Из-за этих трех ключевых моментов мы приняли решение не вводить в заблуждение людей. Мы еще не можем предоставить полноценно тот перечень услуг, которые может предоставить, например, Краснодарский край, где есть Сочи, выстроенный полностью к Олимпийским играм. Курорты в Ставропольском и Алтайском краях работают давно и стабильно. Но у нас пока идет ремонт… Нельзя требовать с квартирантов больше денег, пока идет ремонт», – полагает Черняк.

По его словам, к маю 2021 года в Крыму завершится реализация огромного количества местных и федеральных программ.

«Если республика будет в целом готова либо какие-то отдельные муниципалитеты, тогда мы примем участие в эксперименте. Если нет, то отложим введение курортного сбора еще раз», – отметил собеседник издания.

Всего, по словам чиновника, планировалось собирать порядка 50 миллионов рублей, но в итоге поняли, что на сегодняшний день курортный сбор чреват имиджевым ущербом полуострову.

«На эти деньги невозможно сделать что-то глобальное. При этом могли бы получить такой негативный пиар Крыма, что потом долго приходилось бы исправлять ситуацию. Давайте наглядно: турист с другого конца страны с пересадками приехал в Крым, еще простоял в пробке, потому что дорога ремонтируется, а ему вместо «добро пожаловать» говорят: «Встаньте в очередь и заплатите курортный сбор, а потом займите другую очередь, где надо оплатить еще что-нибудь». Ничего, кроме негатива, это у него не вызовет», – привел Черняк аргументы в пользу отмены курортного сбора.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в прошлом году в Крыму отдохнуло рекордное количество туристов.