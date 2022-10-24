Крымский доброволец рассказал о ситуации под Херсоном и к чему готовиться крымчанам

Новости Украины

НАТО не пойдет на официальную отправку своих войск на Украину, Херсон останется русским городом, а мобилизацию нужно было проводить раньше.

Об этом в эфире “Радио Крым” рассказал доброволец, спасатель Симферопольского отряда «Крым-Спас» Сергей Ярош.

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Как бывший сотрудник «Беркута», с началом специальной военной операции Ярош решил идти добровольцем на фронт. Участвовал в освобождении ЛНР и ДНР.

«Основные принципы военных действий ещё с Великой Отечественной войны остались. Боевой устав написан кровью, а все основывается на боевом уставе. Но есть нюансы. Например, теперь окопы копают с нишами, потому что применяют зажигательные боеприпасы, и без ниши в окопе не выжить, куда прятаться от белого фосфора? Он очень красиво ложится, через каждые 15-20 см огненные снаряды и прожигают землю на 15 см», – подчеркнул доброволец.

С первых дней спецоперации разница в техническом обеспечении была значительная. Помимо тепловизоров у противника были планшеты, которые в режиме реального времени показывали съемку со спутника. Все трофеи наши бойцы сдавали в штаб для обработки. Как и документы наемников и солдат ВСУ.

«Я не думаю, что НАТО пойдут на прямое столкновение, их люди и так работают, работают кадровые военные, которые официально находятся в отпуске или уволены. Я лично закапывал негра, – рассказал Ярош. – Шевроны были разные от канадских, американских, до польских немецких и французских. Ребята целые коллекции собирают. Иностранцы участвуют по собственной инициативе, но напрямую – вряд ли это будет. Деньги тут особо роли не играют, когда тебя могут убить. Думаю, что они, скорее всего, едут на сафари».

Боец уверен, что переговоры с Киевом в нынешнем формате невозможны, поскольку представители Украины будут требовать сдать Крым. Для наступательных действий со стороны ВС РФ сил не хватало, и до поступления на фронт мобилизованных резервистов не стоит ждать прорыва. При этом сил и средств не отдавать Херсон врагу хватает.

«Мобилизацию нужно было проводить раньше, потому что людей для наступательных действий не хватало, – отметил Ярош. – Но Херсон останется наш – у нас есть дух, у нас мотивация, мы Родину свою защищаем. А у них… как в том анекдоте, когда два кума выпивают, а на околице идёт бой. Один кум другому говорит: «стреляю». Тот отвечает – «да, стреляют». «Воюют? – Да, воюют. А кто с кем? Наши с не нашими. А кто наши? Ты что, не знаешь, кто победит – те и наши».

Гость студии считает, что надеяться на «генерала мороза» особо не стоит, поскольку у противника такая же славянская морозоустойчивость, и сильные минусовые температуры, если и повлияют, то исключительно на иностранных наемников.

«Люди с той стороны такие же, как мы, только заплутавшие. Против нас была горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» с Западной Украины. Татуировок со свастиками у них не было, но на всех радиостанциях – снимаешь батарею, а там написано «SS». Особо жестокости я не видел, ни с нашей, ни с их стороны. Они в плен сдаются. Но у нас был случай, парню прострелили обе ноги из пулемёта. И выносить его оттуда – только подвергать опасности тех, кто будет выносить. Он всех отогнал и подорвал себя гранатой… и противника, который к нему подошёл. Пытаемся добиться, чтобы его посмертно наградили», – сказал Ярош.

Он считает, что крымчане могут себя чувствовать в безопасности, хотя теракты и диверсии неизбежны. Но они не будут иметь решающего значения.