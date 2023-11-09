Крымский доцент и украинский агент отпущен читать лекции студентам

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Задержанный накануне доцент Крымского федерального университета Дмитрий Толстенко признан виновным по двум статьям – демонстрация нацистской символики и дискредитация ВС РФ.

Суд постановил оштрафовать вузовского преподавателя на 32 тысячи рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам факт публичного распространения педагогом символики организации, которая запрещена на территории РФ, а также дискредитации Вооруженных сил РФ установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД совместно с управлением ФСБ.

«Гражданин, являясь доцентом одной из кафедр Крымского федерального университета им. Вернадского, разместил на администрируемой им странице в социальной сети запрещенную информацию. В частности, гражданин опубликовал видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан», – уточнили в МВД.

На Толстенко составили два административных протокола, по которым Киевский районный суд Симферополя постановил назначить гражданину штраф в размере 32 тысяч рублей.