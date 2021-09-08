Крымский эксперт объяснил украинцам: «Мы 30 лет хотели в Россию»

08.09.2021 14:47 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Крымчане на протяжении последних тридцати лет выступали за воссоединение с Россией, поэтому данные украинского центра «InfoSapiens», который накануне форума «Крымская платформа» опросил жителей полуострова, далеко не удивительны.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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По его мнению, украинским социологам не стоит стесняться и проводить дистанционные опросы – чтобы узнать реальные настроения крымчан, им достаточно просто приехать на полуостров.

«Думаю, что реальная картина близка к тому, что отображено в соцопросе, только еще более однозначная в этих самых оценках. Мы о себе это сами знаем. Если кто-то сомневается, пусть приедет, проведет не какие-то выборочные интервью, а в очном режиме. Я думаю, если правильно заедут, а для граждан Украины вообще не проблема попасть в Крым, и проведут такое социсследование, то получат объективную картину, которую крымчане совершенно не заинтересованы скрывать, потому что она за последние семь-восемь лет не изменилась», – сказал эксперт.

«Мы на своих позициях стоим более 30 последних лет, поэтому нам совершенно нечего скрывать и стыдиться – мы всегда выступали так, как отражено в этих результатах. Мы на стороне своего государства, своего народа, нормальных людей против ублюдков, предателей, разрушителей единого государства, уничтожителей всех материальных и духовных ценностей, которые наш народ накопил за сотни лет своего существования», – заявил Никифоров.

Ранее его коллега Сергей Киселев подчеркнул, что сколько бы социологических опросов украинские службы не проводили в Крыму, они всегда будут получать один и тот же результат.

Напомним, согласно данным опроса, 79% жителей Крыма заявили, что считают, что Россия идёт в правильном направлении и принимает верные решения относительно полуострова. Более того, оказалось, что 89% крымчан поддерживают референдум по присоединению к России, 78% – положительно отзываются о своём президента Владимире Путине, и 77% – уверены, что при жизнь при России стала лучше. При этом 83% опрошенных не поддерживают вступление Украины в ЕС и негативно относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.