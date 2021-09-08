«Люди выбрали Родину». Эксперт дал оценку печальному для Киева опросу в Крыму

08.09.2021 14:02 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Сколько бы социологических опросов украинские службы не проводили в Крыму, они всегда будут получать один и тот же результат – подавляющее большинство населения полуострова поддерживает воссоединение с Россией и выступает против нынешнего курса Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Киселев, комментируя неутешительные для Киева результаты опроса, проведенного накануне форума «Крымская платформа» социологическим центром «InfoSapiens», работающим на западные гранты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это подтверждение исторического выбора крымчан, который был сделан в 2014 году. Сколько бы они социологических опросов не проводили, будут получать такие же или близкие к этому данные. То есть все эти разговоры о том, что на Украине повысится уровень жизни и крымчане вернутся снова на Украину – это все глупости, потому что люди выбирали не богато накрытый стол, а Родину. А будет ли стол накрыт богато на Украине – это очень большой вопрос», – заявил Киселев.

Напомним, согласно данным опроса, 79% жителей Крыма считают, что Россия идёт в правильном направлении и принимает верные решения относительно полуострова.

Более того, оказалось, что 89% крымчан поддерживают референдум по присоединению к России, 78% – положительно отзываются о своём президента Владимире Путине, и 77% – уверены, что жизнь при России стала лучше. При этом 83% опрошенных не поддерживают вступление Украины в ЕС и негативно относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.