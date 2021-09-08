Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
08.09.2021 14:02 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Социология
Просмотров:

«Люди выбрали Родину». Эксперт дал оценку печальному для Киева опросу в Крыму

Сколько бы социологических опросов украинские службы не проводили в Крыму, они всегда будут получать...

Сколько бы социологических опросов украинские службы не проводили в Крыму, они всегда будут получать один и тот же результат – подавляющее большинство населения полуострова поддерживает воссоединение с Россией и выступает против нынешнего курса Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Киселев, комментируя неутешительные для Киева результаты опроса, проведенного накануне форума «Крымская платформа» социологическим центром «InfoSapiens», работающим на западные гранты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это подтверждение исторического выбора крымчан, который был сделан в 2014 году. Сколько бы они социологических опросов не проводили, будут получать такие же или близкие к этому данные. То есть все эти разговоры о том, что на Украине повысится уровень жизни и крымчане вернутся снова на Украину – это все глупости, потому что люди выбирали не богато накрытый стол, а Родину. А будет ли стол накрыт богато на Украине – это очень большой вопрос», – заявил Киселев.

Напомним, согласно данным опроса, 79% жителей Крыма считают, что Россия идёт в правильном направлении и принимает верные решения относительно полуострова.

Более того, оказалось, что 89% крымчан поддерживают референдум по присоединению к России, 78% – положительно отзываются о своём президента Владимире Путине, и 77% – уверены, что жизнь при России стала лучше. При этом 83% опрошенных не поддерживают вступление Украины в ЕС и негативно относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть