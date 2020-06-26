26.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Строительство, Украина
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Крымский мост спас Украину от русских танков – Сенченко


Украина устроила Крыму товарную блокаду, тем самым заставила Россию тратить деньги на строительство моста через Керченский пролив, а не на отлив новых танков.

Об этом в эфире украинского пропагандистского телеканала «Дом» заявил бывший вице-премьер АРК, экс-врио замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский политик также назвал Керченский мост «бомбой замедленного действия» и предрек его крушение.

«Когда речь идет о товарной блокаде, то есть товарные потоки, не личные вещи граждан, то я сторонник был с самого начала очень жесткой блокады, потому что Крыму для выживания в день, вслушайтесь, в день нужно завозить примерно 20 тысяч тонн разнообразных товаров. Условно говоря, от энергоносителей до зубных щеток. Конечно, через Керченский пролив, в отсутствие моста это было для них огромная проблема. Плюс погодные условия, плюс что-то.

Ну хорошо, они построили мост – это же не чудо. Во-первых, это сегодня главный объект техногенной опасности, это бомба, которая взорвется или раньше, или позже в силу того, как и в каком месте оно построено. Но они же понесли огромные затраты. Это, опять-таки, уменьшило их возможности инвестировать в войну против нашей страны. Тут есть и позитивный объект для нас, тактический. Вместо танков строили мост. Поэтому это тоже очень важный фактор», – заявил Сенченко.


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