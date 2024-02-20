Крымский муфтий воздал хвалу Аллаху за Путина и Аксёнова

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Вооруженный конфликт в Палестине сегодня является назиданием для тех крымчан, кто не ценит мира и межнационального согласия. За 10 лет нахождения в России самое главное достижение – отсутствие ненависти и шовинизма.

Об этом в интервью «Крым 24» заявил муфтий мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня народ Крыма больше всего беспокоит конфликт на Украине, мы все хотим его завершения и возвращения солдат живыми и здоровыми домой. Сегодня мы все, независимо от национальностей, должны молиться о скорейшем завершении конфликта. Конечно, это боль матерей, отцов, детей становится болью всего народа. Сегодня самое важное скорейшее восстановление мира и возвращение отцов, братьев, сыновей домой», – подчеркнул он.

«Ни один здравомыслящий человек не поддерживает войну. Всё происходит по воле Аллаха, нам очень больно видеть происходящие в Палестине – гибель женщин, стариков, детей. Но стоит задуматься о том, что это является назиданием для нас. Нам в Крыму удалось избежать вооружённого конфликта. Крым очень притягательное место, и если посмотреть историю, всегда была борьба за полуостров. Но у Крыма есть достойный защитник, который не отдаст его никому. Мы с благодарностью должны понимать, что Аллах любит нас и не дал случиться кровопролитию в Крыму. Нам только остаётся молиться за прекращение конфликта в Палестине и быть благодарными руководству полуострова за межнациональное единство в Крыму», – отметил Аблаев.

Духовный лидер крымских мусульман отметил, что многонациональный Крым сегодня является примером единства и уважения народов друг к другу, понимания и терпения.

«Наше руководство не делит общество по национальному признаку, поэтому каждый защищает свою Родину. Крым на протяжении 240 лет входил в состав Российской империи, и русские, проживающие на полуострове, как и крымские татары, также считают Крым своей Родиной. Руководство не делит людей, наоборот, находят точки соприкосновения. Глава Крыма Сергей Аксёнов говорит о том, что для него религия, национальность не имеют значения – важно здравомыслие. Сегодня важно работать качественно и с совестью, поэтому все готовы защищать Родину. Мы очень хотим завершения вооружённого конфликта, чтобы люди жили в мире и согласии. Хочется выразить большую благодарность женам, матерям и отцам солдат, и призываю молиться за погибших героев», – заявил муфтий.

Он подчеркнул, что по воле Всевышнего это всё закончится, однако каждый должен выступить в защиту своей Родины, своей религии.

Десятилетие нахождения в составе РФ показали, к чему можно прийти, если направлять усилия на созидание, а не на разделение, чтобы властвовать.

«Крым очень преобразился. Я на протяжении 15 лет был муфтием мусульман Крыма при Украине, и вот уже 10 лет являюсь при России. Если сравнивать – это небо и земля. При Украине усилия были направлены на шовинизм, на разжигание ненависти между мусульманами и христианами. Ведь люди разных национальностей и сегодня проживают в Крыму, и возможно хотят разжигать межнациональные конфликты. Но руководство Крыма ведет серьёзную работу в данном направлении. Разжигание межнациональных конфликтов – самый подлый поступок, который может совершить человек. Это большой грех. Поэтому сегодня наша самая большая победа в том, что мы понимаем друг друга. У нас нет ненависти друг к другу», – заключил Аблаев.

Слова муфтия наверняка вызовут бешенство у сбежавшей в Киев верхушки запрещенного за экстремизм меджлиса. В отличие от беглецов, присягнувших бандеровскому режиму, Аблаев в 2014 году выбрал сторону России, за что теперь ненавидим бывшими “соратниками”.