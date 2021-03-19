Крымский политик жёстко ответил Косачёву – «для начала прищемите яйца Грефу»

04.03.2021, Симферополь, Виктор Орлов

Ветеран движения за воссоединение Крыма с Россией экс-депутат республиканского парламента Сергей Шувайников выразил недоумение по поводу прозвучавшего накануне призыва сенатора Константина Косачева к жителям полуострова выходить на акции протеста из-за непризнания Западом итогов референдума 2014 года.

«Нам ничего не надо доказывать западным и украинским политикам-русофобам, мы все доказали уже своим референдумом 16 марта 2014 года. Пусть теперь свою позицию доказывают российские политики-международники – депутаты и дипломаты, юристы по международному праву.

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А если крымчане и выйдут с массовыми протестами, то против действий российских учреждений и торговых фирм, против того же «СБЕРбанка», который игнорирует российский Крым? По логике получается, что и владелец «Мрии» считает Крым «оккупированным», если не желает работать на его территории?

Поэтому считаю, что Госдума и Совет Федерации РФ должны разработать закон, который бы прищемил бы г-ну Грефу и ему подобным яйца за отказ работать на территории Крыма, исходя из своих шкурных меркантильных интересов.

Отдыхать в Крыму они все хотят, пансионаты строить в заповедных парках хотят, а работать – нет, видите ли, боятся санкций… Как понимать крымчанам такую политику двойных стандартов?..

Вот тут бы и хотелось услышать мнение г-на Косачева, высказанную напрямую крымчанам. Но вряд ли он на это решится… Помню, в 2012-м году, будучи делегатом Всемирного Конгресса российских соотечественников в Санкт-Петербурге, попал в машину с г-ном Косачевым, он согласился меня подвезти к Таврическому дворцу, где проходили заседания. Я представился как руководитель русской организации, Зная, что Косачев руководил в то время Росзарубежцентром, стал открыто ему говорить, что слабо ведется работу с русскими соотечественниками на Украине, что русские крымчане готовы более активно бороться за российский Крым, но он выслушал это с прохладцей – и только посочувствовал… А сегодня он недоволен, что русские крымчане не протестуют. Не переживайте, г-н Косачев, мы выйдем с протестами, если вы своим равнодушием и сочувствием достанете жителей российского Крыма», – написал Шувайников в Facebook.

Следует напомнить, что в 2011 году, когда для многих избирателей Юго-Востока Украины уже стал очевиден курс Виктора Януковича на предательство, Косачев во время визита во Львов выступил с обескуражившими русское население заявлениями.

Посещая столицу Галичины в статусе депутата Госдумы от «Единой России», Косачев выступил с громким заявлением – он заявил, что РФ не будет требовать от Януковича выполнения обещания о придании русскому языку статуса второго государственного на Украине.

«Да, существует проблема русского языка, ясно, что значительная часть населения Украины продолжает им пользоваться, считая родным. Но так же очевидно, что если дать этому языку такие же полномочия и свободы как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, суверенитета Украины», – сказал тогда Косачев.