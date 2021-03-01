В Москве призвали жителей Крыма выходить на массовые акции протеста

01.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Крымчане должны более активно реагировать на заявления об «аннексии» или «оккупации» полуострова Россией, звучащие из-за рубежа.

Об этом во время заседания комитета Совета Федерации по международным делам заявил его председатель Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, речь может идти о пикетах иностранных посольств в Москве и акциях на территории полуострова.

«Мне не хватает здесь реакции жителей Крыма. Те два миллиона человек, на мой взгляд, на каждое такое беспардонное заявление должны реагировать. И там, в Крыму, и, может быть, здесь, в Москве, перед представительствами соответствующих посольств, чтобы понимали все эти политики, что они связываются не только с Россией как с государством – в этом нет никакого сомнения, что Крым наш, но они посягают на волю людей, которые живут в Крыму.

Для европейцев с их ценностями это аргумент не менее сильный. Каждый раз нужно им показывать, что это воля людей, чтобы было неприятие этой позиции, чтобы было возмущение людей. Потому что фактически их здесь ставят в положение, даже не знаю кого, их не спрашивают ни о чем.

Россия что-то сделала в Крыму, а где крымчане-то? Я бы очень приветствовал, как гражданин России.

Вот давайте вспомним, – как только кто-то ставил под сомнение независимость Косово, понятно, что это несравнимые вещи, – тут же выходила вся улица в Косово, кто-то с американскими флагами, кто-то с косовскими, но они говорили: «Вы что, мы тут живем, и только мы можем определять нашу судьбу. Кто посмел за нас что-то говорить?». И это хороший пример для подражания, я считаю. Мы этот ресурс, на мой взгляд, используем недостаточно», – заявил Косачев.