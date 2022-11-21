«Крымский титан» выплатит материальную помощь семьям мобилизованных заводчан

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Семьи мобилизованных сотрудников завода «Титан» получат по 100 тысяч рублей материальной помощи.

Такое решение приняло руководство Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полностью поддерживаю инициативу руководства о направлении семьям мобилизованных сотрудников предприятий по 100 тысяч рублей. Наши бойцы должны знать, что их близкие не оставлены без поддержки», – сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Сегодня он встречался с генеральным директором АО «Русский водород» Эдуардом Давыдовым, с которым обсуждали работу градообразующих предприятий: Крымского содового завода и завода «Титан».

«Благодарю руководство за активную позицию и надеюсь, «Титановые инвестиции» устранят проблему с сырьем и профильной логистикой, что позволит восстановить мощности цеха аммофоса и вновь поставлять столь важные на сегодняшний день удобрения», – подчеркнул Аксенов.

Напомним, после отступления ВС РФ на левый берег Днепра в районе Херсона вырос риск артиллерийского обстрела Северного Крыма, где сосредоточены предприятия «большой химии» – завод «Титан» в Армянске, бромный и содовый заводы в Красноперекопске. Оба предприятия используют в производстве химические вещества, которые, в случае взрыва, способны нанести значительный вред. Расстояние от Херсона до Армянска по прямой составляет 101 км, до Красноперекопска – 118 км.

В конце прошлого года завод «Титан» сменил собственника. Компания Ukrainian Chemical Products украинского олигарха Дмитрия Фирташа продала свои активы в Крыму. Новым владельцем Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» стала компания «Русский титан», зарегистрированная в Барнауле. Управляющей компанией – АО «Русский водород». С начала 2022 года завод встал из-за прекращения поставок ильменита – главного сырья для производства двуокиси титана.