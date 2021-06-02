Крымский турбизнес в этом сезоне рискует заработать, но вырыть себе яму

02.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Нынешний туристический сезон для Крыма станет решающим – если отельеры не будут завышать цены и смогут расположить к себе отдыхающих, то в следующем сезоне, когда границы будут открыты, к ним снова вернутся посетители.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она подчеркнула, что сегодня фиксируются случаи, когда владельцы отелей отменяют туристам ранние более дешевые брони, рассчитывая продать номера дороже в разгар сезона. Для таких предпринимателей следующий год будет годом «падения».

«Мы прекрасно понимаем, что здравомыслящие предприниматели, собственники жилья и в том числе небольших объектов, понимают, что этот год беспрецедентный, непоказательный, когда гости у нас отдыхают, когда есть выбор без выбора, что называется. Следующий год будет показательным, как раз-таки, как мы отработаем сезон… Но я знаю, что есть такие прецеденты, но это, опять же, локальный характер, когда отменяли раннее бронирование, возвращали людям деньги, но прямо, чтобы это было массово, я такого не вижу… Могу сказать, что они сами себе роют яму, вот и все. Этот год для них будет годом взлета, а следующий – годом падения. Поэтому я не переживаю за этот год, я говорю всем, что, ребята, подумайте о следующем», – заявила Стамбульникова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», стоимость отдыха в некоторых отелях Крыма в этом году подорожала на 200%, но даже при этом найти и забронировать свободные номера на лето уже проблематично.