Начинается жлобство: Отели в Крыму поднимают цены, но не уровень сервиса

16.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Стоимость отдыха в некоторых отелях Крыма в этом году подорожала на 200%, но даже при этом найти и забронировать свободные номера на лето уже проблематично.

Об этом в своем блоге пишет местный журналист Илья Изотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Изотова, даже непопулярные ранее направления восточного и западного Крыма закрыли «брони» на 80%.

«Ко мне сегодня друг с Урала обратился: а не поможешь ли найти вариант отдыха в июле в Крыму с ценой около 3000 за сутки. А я ему: «Друг дорогой, таких цен в Крыму давно нет». Мой коллега, который пару лет назад, в доковидный период, отдыхал в одном из отелей прямо у моря в Алуште, зафиксировал в памяти цену 3500 за сутки в июле за номер на двоих с завтраком. Так вот на июль-2021 этот же номер – уже по 8000. Что правда – то правда. Спрос определяет предложение.

Другу посоветовал поискать свободные предложения (они еще есть на востоке и западе полуострова), но и там в наши дни уровень бронирования уже до 80 процентов.

Дорогие друзья, с этим ничего невозможно сделать: мы живем в рыночном капитализме, и раз есть спрос – будьте добры выложите. (Читайте Маркса). Другое дело, что вслед за ростом цен в некоторых отелях на 100-200%, сервис остался на прежнем уровне. И люди недоумевают: «Ну ладно, подорожали энергоносители, продукты, но не на 100-200 процентов же!!». А вот это уже начинается жлобство – дорогие друзья!», – пишет Изотов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что крымские отели уже настолько заполнены туристами, что закрывают бронирование номеров на летний сезон.