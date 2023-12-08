Крымский заукраинец, избивший отца участника СВО, отправлен под арест

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Задержанный в Гурзуфе «заукраинец» Сергей Волков, который избил отца участника СВО, арестован на 15 суток и заплатит штраф в 40 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волкова задержали после того, как историю с избиением опубликовали в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ». Побоям предшествовал монолог Волкова о его любви к Украине и презрению к президенту РФ Путину.

Однако сразу после задержания в местном участке не стали привлекать Волкова по статье за дискредитацию ВС РФ, и «ждуна» повторно сопроводили в МВД росгвардейцы. На этот раз в отношении правонарушителя полицейские составили три протокола – за демонстрацию нацистской символики, дискредитацию использования ВС РФ и мелкое хулиганство. Суд назначил арест на 15 суток и штраф.

Историю с избиением полицейские решили вынести в отдельное производство.

«Данный гражданин подозревается в нанесении 30.11.2023 года телесных повреждений местному жителю. По предварительным данным, поводом для нанесения телесных повреждений стал тот факт, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения СВО. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела», – уточнили в МВД по Республике Крым.

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 30 ноября. Волков решил громогласно заявить о своей поддержке Украины, выкрикивая лозунги «Слава Украине» и нецензурно выражаясь в адрес президента России.

Находящийся рядом мужчина, отец военнослужащего, участвующего в СВО, танкиста, имеющего множество государственных наград, посоветовал Волкову закрыть рот, на что получил серию оскорблений в свой адрес, перешедших в нападение и избиение.