Крымский заукраинец, избивший отца участника СВО, отправлен под арест

Любовь Смирнова.  
08.12.2023 16:49
  (Мск) , Ялта
Просмотров: 353
 
Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Задержанный в Гурзуфе «заукраинец» Сергей Волков, который избил отца участника СВО, арестован на 15 суток и заплатит штраф в 40 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержанный в Гурзуфе «заукраинец» Сергей Волков, который избил отца участника СВО, арестован на 15...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Волкова задержали после того, как историю с избиением опубликовали в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ». Побоям предшествовал монолог Волкова о его любви к Украине и презрению к президенту РФ Путину.

Однако сразу после задержания в местном участке не стали привлекать Волкова по статье за дискредитацию ВС РФ, и «ждуна» повторно сопроводили в МВД росгвардейцы. На этот раз в отношении правонарушителя полицейские составили три протокола – за демонстрацию нацистской символики, дискредитацию использования ВС РФ и мелкое хулиганство. Суд назначил арест на 15 суток и штраф.

Историю с избиением полицейские решили вынести в отдельное производство.

«Данный гражданин подозревается в нанесении 30.11.2023 года телесных повреждений местному жителю. По предварительным данным, поводом для нанесения телесных повреждений стал тот факт, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения СВО. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела», – уточнили в МВД по Республике Крым.

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 30 ноября. Волков решил громогласно заявить о своей поддержке Украины, выкрикивая лозунги «Слава Украине» и нецензурно выражаясь в адрес президента России.
Находящийся рядом мужчина, отец военнослужащего, участвующего в СВО, танкиста, имеющего множество государственных наград, посоветовал Волкову закрыть рот, на что получил серию оскорблений в свой адрес, перешедших в нападение и избиение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть