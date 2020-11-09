Крымских хизбов предупредили, что шантаж государства выйдет им боком

09.11.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Попытки сторонников запрещенной в России группировки «Хизб ут-Тахрир» расшатать ситуацию в Крыму негативно обернутся, прежде всего для них самих. Официальная власть не должна устраивать с ними встречи и выполнять какие-либо требования, а любое незаконное действие с их стороны нужно жестко пресекать силовикам.

Так «ПолитНавигатору» крымские эксперты прокомментировали недавнюю несанкционированную акцию членов семей и друзей троих членов запрещенной в России организации «Хизб-ут-Тахрир», осужденных за терроризм.

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По словам политолога Андрея Никифорова, сторонникам радикальных взглядов в Крыму нужно привыкнуть, что они живут в российском правовом поле, где не работают ультиматумы и угрозы.

«Здесь очень важно, чтобы все стороны соблюдали действующие законы. То есть насколько я в курсе, там масса проблем у тех, кто так или иначе обозначил себя как сторонники «Хизб ут-Тахрир» заключалась в том, что они участвовали в определенных действиях, которые в российском законодательстве, как любая демонстрация своей приверженности – пропаганда символики этой организации, находится под запретом. Закон есть закон, как говорится. Законодатель имел резон для того, чтобы все это ограничить или запретить.

На самом деле, здесь есть почва для диалога у этих сообществ и власти, но только в том случае, если диалог будет вестись, во-первых, на базе действующего законодательства, а во-вторых, ни в коем случае не переходить в шантаж. Потому что впечатление такое, что некоторые не до конца осознали, что они уже более шести лет находятся в составе государства, которое шантажировать себе дороже.

Чем быстрее они это осознают, тем быстрее установится такая система взаимоотношению власти и некоторых представителей мусульманской уммы, которая будет всех устраивать. Ну а на фоне того, что происходит сейчас в Европе, вообще какие-то претензии, тем более, намеки на угрозу – это совершенно непродуктивно и может обернуться в абсолютно противоположную сторону, чем та, которую они пытаются достичь», – заявил Никифоров.

А политолог Сергей Киселев считает, что крымско-татарский народ рискует стать жертвой в руках экстремистов.

«К большому сожалению, очень многие не понимают, что с точки зрения всемирного халифата такой нации, как крымские татары, не существует. То есть борцы за халифат отказываются от своей национальной идентичности. Поэтому, когда говорят, что в Крыму осуществляются репрессии против крымских татар – это неправда.

В Крыму осуществляются профилактические мероприятия, связанные с деятельностью запрещенной секты. Это принципиальнейшая вещь, потому что как для большевиков не было Отечества и Россия бросалась в топку революции, так в данном случае такой народ, как крымские татары, может быть брошен в топку исламского радикализма. И это должны понимать, прежде всего, крымские татары, особенно молодые, которые знают только верхушки ислама, не погружаясь в его глубины, богословские нюансы.

Второе – даже мысли такой не может быть вообще о том, чтобы каким-либо образом официальная власть контактировала за пределами тех служб, которые этим занимаются, с запрещенными организациями.

Третье, насчет того, что «кровь пролилась». Как известно, еще Столыпин говорил: «Нас пугают, а нам не страшно». Я думаю, что любой, кто публично озвучивает подобные призывы, немедленно, на месте прямо должен задерживаться и помещаться в отведенные для этого заведения, привлекаться к ответственности», – сказал Киселев.

Напомним, что в пятницу несколько десятков членов семей и друзей троих членов запрещенной в России организации «Хизб-ут-Тахрир», осужденных за терроризм, пришли к зданию Совета министров Крыма, чтобы потребовать встречи с главой республики Сергеем Аксеновым. Их возмутил пост Аксенова в соцсети, в котором он одобрил действия Росгвардии, разогнавшей пикет на Крымском мосту в поддержку осужденных в Ростове религиозных экстремистов.